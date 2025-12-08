浙江度假村點燈疑倒入酒精 3人全身著火畫面曝光︱有片

浙江有度假村發生恐怖意外。遊客在參加聖誕點燈儀式期間，疑有人在火裡倒入酒精，導致3人全身著火送院。

網民：就怕蠢人靈機一動

內地網民「Miss菲」發影片，指其朋友日前參加浙江莫干山裸心堡度假村一個聖誕點燈儀式時，被大火燒傷，要求涉事度假村承擔責任。

從影片可見，在裸心堡參加聖誕點燈儀式的遊客有約30-40人，全部在戶外圍坐於一個爐火旁，部份人頭戴聖誕帽。

事發時有一名外籍人士在演講，疑有人在爐火中倒入酒精，導致爐火突然冒出大火，其中3名遊客遭波及，全身著火。

3名火人立即起身躲避，有人頭髮也起火，其中1名男遊客立即試圖脫去起火衣服，在場其他遊客則紛紛協助另兩名起火者滅火。

荔枝新聞8日報道，指莫干山裸心堡度假村的行政總監回應指，事故中有3人受傷，正在住院，傷勢方面不重，派出所已經介入，具體原因還在調查中。

網民紛紛批評在明火中倒入酒精反智，危害他人，「看地上的藍色火焰，肯定是倒入了酒精」、「就怕蠢人靈機一動」、「身上著火第一時間在地上打滾呀」。