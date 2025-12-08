《西廂記》被爆300編校錯誤 古籍出版「兩巨頭」道歉

「我只粗略看了《西廂記》一遍，就發現了300多個各種各樣千奇百怪的錯誤。」內地教育博主「北大一五老師」日前在社媒揭露內地古籍出版「兩巨頭」所出版的書籍竟然出現大量錯誤。其中上海古籍出版社「國學典藏」系列的《西廂記》存在內容錯誤、文字缺漏、標點錯誤等多處嚴重問題；而中華書局「語文課推薦閱讀叢書」之《世說新語》，「短短兩本100多頁的小冊子，至少有30多處錯誤！」對此，兩間出版社接連發布通報致歉，承認書籍存在「編校質量問題」，已全面下架。

▍中國組 ▍

「《西廂記》這可是一本出版了快10年，印行了11次的書啊」「北大一五老師」本月2日發布視頻和長文批評，「這本書短短的4頁前言，竟然一共出現了至少5個標點錯誤、8個病句、2個斷句錯誤、3個文字內容錯誤……還有數不清的不規範表達，而且一個比一個越離譜！」

他舉例，前言引用的「決不容寫人所共曉」落了標點，應為「決不容寫，人所共曉」；「而花必得蝴蝶兒逾妙」應為「而花必得蝴蝶而逾妙」。他並在書中標注錯誤後拍照展示，稱「錯誤之多，令人髮指！」

《世說新語》多低級錯誤

本月5日，這名博主又指中華書局的《世說新語（中學生版）》「低級錯誤一點不比上海古籍少！」，其中《王子猷雪夜訪戴》中的「因起徬徨」被寫作「因起傷徨」；「桓乃發廚後取之，好加理」被寫為「桓乃發廚後取之，好加理復」。

「北大一五老師」自稱「北大中文系畢業」，是「個體老師」，其自媒體帳號發布多條傳授中小學語文知識的視頻。中華書局和上海古籍出版社被稱作內地古籍出版「兩巨頭」。前者是著名教育家陸費逵於1912年創立，百年來出版了大批典籍力作。後者前身為古典文學出版社，成立於1956年，以出版高質量古籍整理、資料集成與原創性學術研究著作為主。

內地不少網民為博主的較真態度點讚，也為當前出版社編校質量下降感到擔憂。但也有人認為，博主語言攻擊性強，可能是為了獲取流量。