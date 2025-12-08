Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《西廂記》被爆300編校錯誤 古籍出版「兩巨頭」道歉

即時中國
更新時間：09:20 2025-12-08 HKT
發佈時間：09:20 2025-12-08 HKT

 「我只粗略看了《西廂記》一遍，就發現了300多個各種各樣千奇百怪的錯誤。」內地教育博主「北大一五老師」日前在社媒揭露內地古籍出版「兩巨頭」所出版的書籍竟然出現大量錯誤。其中上海古籍出版社「國學典藏」系列的《西廂記》存在內容錯誤、文字缺漏、標點錯誤等多處嚴重問題；而中華書局「語文課推薦閱讀叢書」之《世說新語》，「短短兩本100多頁的小冊子，至少有30多處錯誤！」對此，兩間出版社接連發布通報致歉，承認書籍存在「編校質量問題」，已全面下架。

▍中國組 ▍

「《西廂記》這可是一本出版了快10年，印行了11次的書啊」「北大一五老師」本月2日發布視頻和長文批評，「這本書短短的4頁前言，竟然一共出現了至少5個標點錯誤、8個病句、2個斷句錯誤、3個文字內容錯誤……還有數不清的不規範表達，而且一個比一個越離譜！」

他舉例，前言引用的「決不容寫人所共曉」落了標點，應為「決不容寫，人所共曉」；「而花必得蝴蝶兒逾妙」應為「而花必得蝴蝶而逾妙」。他並在書中標注錯誤後拍照展示，稱「錯誤之多，令人髮指！」

《世說新語》多低級錯誤

本月5日，這名博主又指中華書局的《世說新語（中學生版）》「低級錯誤一點不比上海古籍少！」，其中《王子猷雪夜訪戴》中的「因起徬徨」被寫作「因起傷徨」；「桓乃發廚後取之，好加理」被寫為「桓乃發廚後取之，好加理復」。

「北大一五老師」自稱「北大中文系畢業」，是「個體老師」，其自媒體帳號發布多條傳授中小學語文知識的視頻。中華書局和上海古籍出版社被稱作內地古籍出版「兩巨頭」。前者是著名教育家陸費逵於1912年創立，百年來出版了大批典籍力作。後者前身為古典文學出版社，成立於1956年，以出版高質量古籍整理、資料集成與原創性學術研究著作為主。

內地不少網民為博主的較真態度點讚，也為當前出版社編校質量下降感到擔憂。但也有人認為，博主語言攻擊性強，可能是為了獲取流量。 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
11小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
5小時前
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
01:13
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
4小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
16小時前
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
03:10
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
政情
4小時前
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
政情
56分鐘前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
16小時前
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
02:20
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
政情
9小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉．新界北｜新社聯譚鎮國獲逾4萬票入局 民建聯姚銘奪次席
政情
3小時前