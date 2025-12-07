新婚女翌年出軌伴郎 二人夫妻名義生活生小孩

陝西發生一宗不倫案件。一名女子即在新婚翌年即出軌當日擔任婚禮的伴郎，二人甚至生了孩子。今年6月，二人因涉嫌重婚罪被逮捕。內地「封面新聞」周日（7日）報道，中國裁判文書網透露事件詳情，陝西柞水縣人民法院已對該案進行審理並作出判決。



據報道內容，28歲何姓女子於2019年12月19日與程先生登記結婚。二人舉辦婚禮時，鄭先生擔任伴郎。結婚後何女的丈夫經常外出打工，婚後第二年，何女和鄭先生便開始對外以夫妻名義共同生活，並於2022年12月4日生育一名男嬰。

二人公開替小孩擺滿月

何女士在醫院分娩期間，鄭先生以配偶、夫妻身份簽署委托書、患者知情同意書等文件。2023年2月，二人甚至公開在當地為孩子舉辦滿月宴，邀請雙方親屬參加。



此後，何女士帶兒子在柞水縣生活，費用全部由鄭先生承擔。2023年3月29日，鄭先生因犯非法狩獵罪，被柞水縣人民法院判入獄十個月，二人後來終止重婚關係。



到了今年6月，二人因涉嫌重婚罪被逮捕。柞水縣法院後來審理案件。法院認為，何女有配偶，鄭先生明知她有配偶，二人仍以夫妻名義共同生活，並生育一子，其行為構成重婚罪，應予懲處。法院判決，何女犯重婚罪，判囚一年緩刑二年；鄭先生犯重婚罪，判處囚十個月。

