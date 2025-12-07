Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

北京今起排查高層建築大火隱患 行動持續至明年3月

更新時間：17:00 2025-12-07 HKT
發佈時間：17:00 2025-12-07 HKT

北京市消防救援總隊周日宣布，當地即日起至明年3月，將展開高層建築重大火災風險隱患排查整治行動，聚焦有人居住和活動的高層民用建築以及在建工地。

數據顯示，北京市上月共發生180宗居住場所火災，其中64宗涉及高層住宅建築，從起火位置看，發生在廚房的火災佔比最高。

消防部門表示，火災原因主要和居民用火不慎、電氣線路故障以及臥床吸煙有關，冬春季節是火災高發時期，近期北京地區大風天氣頻繁，市民注意防風保暖的同時，切勿忘記用火用電安全。

北京消防隊過去展開滅火演習。東城區消防救援支隊
北京朝陽循環經濟產業園消防救援站往年開展訓練活動。朝陽區政府官網
另外，市民使用燃氣灶具時，切勿離開廚房。一旦發生燃氣洩漏，立即關閉閥門、開窗通風，嚴禁開關電器或使用明火。

國務院安委會印發通知部署整治行動

因應香港大埔宏福苑火災釀成重大傷亡，國務院安委會日前印發通知，部署開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動，重點排查有人員居住和活動的高層民用建築，特別是正進行外墻改造施工的高層民用建築。

通知強調，各地區要提高政治站位，強化責任意識，統籌好發展和安全，將高層建築重大火災風險隱患排查整治作為一項重要任務，對檢查中發現的嚴重違法違規行為要嚴格監管執法，不採取措施及時消除重大事故隱患的要嚴肅追責問責。

