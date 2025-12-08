Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南寧3女圖慳千元行李超重費 機場玩時裝層層疊全著上身︱有片

即時中國
更新時間：07:00 2025-12-08 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-08 HKT

搭飛機行李超重要加錢，人超重則無問題。廣西日前有3名女生，因行李超重被索千元人民幣附加費，3女為了省錢，於是在機場把大量衣服一層層的穿上身為行李減磅，期間還有陌身人幫手著衫。

陌生人協助拉衫上身

網民「羊」日前與兩名友人，到廣西南寧的吳圩機場，準備搭機出外旅遊，卻因誤解行李規定而狼狽不堪。

「羊」 表示，她誤會了7KG的限重，是指行李箱，個人隨身攜帶的不算數，但抵達機場辦手續時才獲告知，免費的7KG行李是總重量。

由於3人的行李均超重，要額外付1000元人民幣的附加費，「羊」 與友人於是決定把超出的重量穿上身，以迴避被「罰款」。

「羊」 她們3人在機場把所有行李打開，把所有衣物倒出，不顧儀態地把有機會穿上身的服飾，一層層地往身上穿，不能穿的也綁在腰上。

期間，更有來自馬來西亞的女遊客，看著「羊」 玩衣服層層疊覺得有趣，在旁出手幫助，把衣服硬拉硬套在身上。

「羊」 笑言，自己一生愛時尚，沒想到有日可以穿出這樣「惡心的搭配」。

影片上架後，迅即爆紅，3日之間獲贊8.8萬，留言超過6300條。

 

