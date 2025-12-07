都江堰首次發現恐龍足跡化石 距今約2億年

四川自貢恐龍博物館特聘研究員邢立達周六（6日）公佈，專家團隊近期對四川都江堰九鼎大道附近一處岩壁上的多個恐龍足跡等脊椎動物足跡進行初步調查，共確認20多個不同種類恐龍及主龍類足跡化石，屬都江堰首次發現恐龍足跡化石。

距今約2億年

該批足跡化石最初是由一名戶外愛好者上月在徒步過程中發現，經專家團隊鑒定，確認它們來自前三疊紀晚期地層。

邢立達是四川自貢恐龍博物館特聘研究員。新京報

岩壁上發現獸腳類足跡。網上圖片

岩壁上發現手獸足跡。網上圖片

岩壁上有多個恐龍足跡。網上圖片

足跡化石主要分為三種類型，分別是中大型獸腳類足跡、小型獸腳類足跡、手獸足跡類。前兩種造跡者應為恐龍，手獸足跡類的造跡者是主龍類。

獸腳類足跡是肉食性恐龍後足行走時留下的典型三趾型足跡化石，趾端通常可見尖銳的爪痕，是研究恐龍運動、行為及生態的重要遺跡學証據。

手獸足跡則是一種三疊紀原始爬行類動物留下的足跡化石，其形態酷似人手，因第五趾（外側趾）異常外展而引發學界長期爭議，被認為可能由假鱷類等早期主龍類所遺留。

恐龍生活時期較長且密集活動

邢立達介紹，至少有4個層位保存足跡，說明恐龍在當地生活時期較長，且曾密集活動。更令人驚喜的是，在足跡化石周邊，專家還發現原地埋藏的木化石，揭示了2億多年前的古環境。

四川自貢恐龍博物館研究部主任江山表示，希望通過後續研究，基於此次發現的新材料，進一步揭開中國恐龍早期演化的秘密。