死神來了︱安徽男維修粉碎機突啟動捲入 遺孀：丈夫只剩一條腿

即時中國
更新時間：14:50 2025-12-07 HKT
發佈時間：14:50 2025-12-07 HKT

安徽淮北上月發生一宗涉及粉碎機的慘烈意外，傳媒於日前事報道事件詳情，《新京報》報道，當地一名王姓婦人表示，11月20日，丈夫在草場維修粉碎機時，機器意外啟動，丈夫掉機身亡。

消防完全拆機救人

死者被絞碎只剩一條腿。《新京報》
死者被絞碎只剩一條腿。《新京報》
消防當日要將機器完全拆解才能救出死者。《新京報》
消防當日要將機器完全拆解才能救出死者。《新京報》
死者母親同時目睹事發經過。《新京報》
死者母親同時目睹事發經過。《新京報》
死者母親同時目睹事發經過。《新京報》
死者母親同時目睹事發經過。《新京報》

王女士憶述，消防員到場後把粉碎機完全拆解後發現，丈夫被絞得就剩一條腿。而死者的母親事發時同在草場工作，目睹慘劇發生。

草場經營者姚先生表示，以前粉碎機出現故障都是自己修理的。今次事故主因是機器未切斷電源，另外男子攜帶粉碎機遙控器。姚先生表示，願意對死者家屬進行賠償。

死者帶有搖控器

12月5日，當地派出所工作人員表示，事件屬意外，已和家屬溝通解釋。九派新聞報道，周六（6日）晚上，死者家屬在網上評論區透露將準備起訴。
 

