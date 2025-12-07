美女酒托？︱泰國網紅上海受邀夜浦 私竇飲酒¥2萬埋單

泰國有網紅到上海旅行，因為好奇心，應在交友軟件認識的女子邀請，到當地的私人會所飲酒，結果一枝紅酒一杯啤酒，要近2萬元人民幣埋單。該網紅指，事前也有碰到酒托的心理準備，但未料到代價這麼大。



好奇心下應約有受騙準備

據泰國星暹報道，泰國網紅「禪·友不交」（อั๋น เพื่อนไม่คบ）發文，指近日在上海旅行，在當地用交友軟體迅即獲逾100名女性跟他打招呼。

泰國網紅在上海疑遇到美女酒托「被騙」去私竇飲酒，2萬人民幣埋單。泰國星暹

「禪·友不交」表示，也知道這些女性可能是騙他，但在好奇心下仍接受一名叫Linda的中國女性邀約，出去和她見面。

他一查，發現Linda指定見面的地點，是一間私竇酒吧。二人見面後，對方叫了一瓶紅酒，「禪·友不交」則只點了啤酒。

「禪·友不交」形容，二人會面時氣氛很好，雙方聊天很開心，他發現現場有很多中國女性和白人一起前來，Linda則指，該酒吧是上海人專屬的高級場所。

「禪·友不交」聽後，已相信現場「是專門給外國人做的局吧。因為我好奇心，我已經做好了被騙的準備」。

到結賬時，賬單本來只要四五千元人民幣，但當「禪·友不交」取出手機付款時，卻未能過賬，再看賬單時，已變成了近2萬元。

他表示，當時是上海行最後一日，所以不夠錢。Linda一聽便很生氣，隨後她表示可以付7000人民幣，且用支付寶先付了錢。

之後「禪·友不交」把剩下約900元現金交出，再到樓下櫃員機取款，酒吧也有人跟著他提款。由於櫃員機有取款限額，「禪·友不交」只拿到約4000元還給Linda。

從酒吧出來以後，Linda和這位泰國網紅說，「我喜歡你這樣的男人，這次約會我出了，如果我去泰國，你要請我哦！」不過，「禪·友不交」已經慾望全失，只想儘快逃離，坐上的士離開。