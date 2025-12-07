新疆連霍高速大霧路結冰 12車相撞9死7傷

新疆連霍高速發生嚴重車禍，受大霧天氣及路面結冰影響，有12輛汽車在1公里內兩個路段相撞，造成9人死亡、7人受傷。

央視報道，事發於2025年12月6日22時許，G30連霍高速K3906公里附近（距離塔城地區烏蘇市區約70公里），相距1公里的兩個路段分別發生追尾事故。

事故發生後，新疆維吾爾自治區黨委、政府主要負責同志第一時間作出安排部署，要求全力解救被困人員，組織專家力量全力以赴救治受傷人員，盡最大努力減少傷亡，迅速查明事故原因，周密細緻做好善後工作。塔城地區、烏蘇市立即啟動應急響應機制，組織公安、應急、消防、衛健等部門趕到現場開展應急救援。新疆維吾爾自治區公安、應急、交通、衛健等部門已組成工作組趕赴當地開展工作，傷員救治、事故原因調查、善後處置工作正在有序開展。

據了解，事故發生路段當時局地突發大霧天氣，加上當地冬季夜間地面溫度低於零度，造成路面短時間內濕滑結冰。