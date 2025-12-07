Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

照抄《人名大全》︱頻繁出現各地造假公告 網封「全國最忙五人組」

即時中國
百度文庫一份名為《10000中國普通人名大全》的文檔，近日牽出多宗涉嫌造假事件。文檔上的虛假人名被直接複製用於政府標案評審、比賽獲獎者甚至公益項目受助名單。官媒直指這種「形式公開」很可能成為腐敗的遮羞布，網民則批評「連造假都敷衍」。

包括政府招標比賽獲獎名單

《人名大全》中「張吉惟、林國瑞、林玟書、林雅南、江奕雲」5個名字，近日被曝頻繁出現在採購評審、比賽獲獎名單、行政處罰公示等不同場景，其中有政府採購案涉款達3000多萬元（人民幣，下同），被調侃為「全網最忙五人組」。

其中杭州師範大學人文學院官網發布的福彩公益金項目受助對象公示中，多人與《人名大全》的姓名及排序脗合。校方昨日證實，有工作人員弄虛作假，簡單採用網絡名單，並透露該項目實際支出45萬元，沒有直接發放現金，全用於發放學習用品等實物，資助兩間山區小學。學校將根據核查情況，對相關人員作出嚴肅處理。

「央視網評」說，這種「形式公開」很可能成為腐敗的遮羞布。「採購名單造假可能是為了給關係戶開綠燈，處罰名單造假或許是為了掩蓋執法缺位，賽事名單造假沒準是想借機斂財」，最終受損的都是公共利益和群眾權益。

 

