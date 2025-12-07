Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中梵認可︱河南新鄉新主教李建林祝聖

即時中國
更新時間：08:49 2025-12-07 HKT
發佈時間：08:49 2025-12-07 HKT

天主教河南省新鄉市教區前日為新主教李建林舉行祝聖典禮，中國天主教愛國會主席李山等出席。根據中梵協議，教宗良十四世批准了這項任命。新鄉教區昨日為原「地下主教」張衛柱舉行「榮休儀式」。

據官方「中國天主教」網站報道，祝聖典禮5日在南門里天主教堂舉行。河南省內20多名神父，以及修女、修士和教友代表等200多人參加。梵蒂岡新聞辦公室同日發布公告，8月11日，教宗良十四世任命了新鄉宗座監牧，「根據聖座與中華人民共和國之間的臨時協議批准了他的候選資格，並接受了張衛柱主教辭去同一宗座監牧職務的請求」。

李建林獲祝聖為河南新鄉主教。中國天主教網
為原「地下主教」辦榮休儀式

50歲的新主教李建林生於河南輝縣，曾任河南省天主教教務委員會副主任兼秘書長、新鄉教區教區長。

據「中國天主教」報道，李建林祝聖後，新鄉教區昨為張衛柱主教舉行榮休儀式。報道稱，張衛柱發表感言表示要堅持愛國愛教，堅持獨立自主自辦教會原則，堅持我國天主教中國化方向，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興貢獻力量，20多人參加了儀式。

 

