全紅嬋現身長隆被「野生圍捕」 觀光車上食雪糕跟遊客碰拳｜有片

即時中國
更新時間：17:09 2025-12-06 HKT
發佈時間：17:09 2025-12-06 HKT

跳水奧運冠軍全紅嬋12月4日被拍到在廣州長隆度假區，享受假期。據網上流傳影片，全紅嬋坐在觀光車上吃雪糕，跟遊客碰拳。現場人山人海，全紅嬋被遊客團團圍住，仍微笑著跟大家合影，非常親切。據現場遊客透露，全紅嬋坐了垂直過山車，還發出尖叫聲。

相關新聞：大埔宏福苑五級火｜全紅嬋慰問受災者 「堅持住不退縮，一定能跨過這個坎」︱有片

據內媒報道，全運會結束之後，獲得一枚金牌的全紅嬋開啟休假模式，先回老家廣東湛江邁合村看望父母和祖父母，接著又去了山東，然後跨越半個中國，去新疆阿勒泰玩滑雪。僅用三天時間，全紅嬋就熟練掌握滑雪技巧，還學會了換刃，連冬奧會冠軍蘇翊鳴都稱讚她「天賦很高」。而離開新疆之後，她又飛回廣州，不過並未投入訓練當中，而是來了一個短途出行，去了長隆度假區。

全紅嬋雖然戴上了漁夫帽，但一現身就被認出，立刻吸引了眾多遊客的目光，眾人將她團團圍住，一度擁擠得水洩不通，還有人懟臉拍照，全妹則一直保持微笑，非常接地氣，絲毫沒有架子。

全紅嬋玩了不少遊戲，其中有她非常喜歡的過山車，不僅與坐在旁邊的遊客親切合照，玩的過程中還驚聲尖叫。而在等待過程中，她還遇到一隊中學生，他們比18歲的全紅嬋小不了幾歲，大家一起合影，就像同班同學一般。

