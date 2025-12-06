Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

CCTV直擊｜廣州司機駕車剷上行人路釀4傷 警方：突發疾病致失控｜有片

即時中國
更新時間：16:24 2025-12-06 HKT
發佈時間：16:18 2025-12-06 HKT

廣州市12月5日晚發生汽車撞人事件，導致多人受傷。警方稱，肇事司機是因突發疾病導致車輛失控。

網上流傳現場影片可見，一輛私家車撞上行人路上的燈柱或電線幹，車頭損毀嚴重，傷者倒在地上等待救援，路上一片狼藉，滿是垃圾、雜物及被撞倒的電單車。

閉路電視畫面顯示，涉事的汽車剷上行人路，一名穿橙色衫、疑似出外丟垃圾的店員被汽車擦撞。

據廣州市公安局花都分局官方微博消息，周五（12月5日）傍晚5時47分，花都區花城北路發生一宗交通事故，致四人受傷。

通報稱，公安機關在現場控制43歲張姓肇事男司機，傷者已即時送往醫院救治。通報指，傷者無生命危險。

花都區警方稱，經初步調查，肇事司機因突發疾病導致車輛失控。事故正在進一步調查處理。

