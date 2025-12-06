Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

豆包AI手機走紅 掀「系統控制權」爭奪戰

更新時間：08:56 2025-12-06 HKT
發佈時間：08:54 2025-12-06 HKT

內地科技巨頭字節跳動近日聯手中興通訊推出「豆包AI助手」手機，轟動科技圈。在接連遭競爭者騰訊微信和多個銀行軟件實施「風險控制」、強制退出後，字節宣布調整AI操作能力，限制在刷分、金融類應用、部分遊戲等場景的使用。

微信強制退出 銀行要求關AI

12月1日，字節跳動發布豆包AI手機助手預覽版官方宣傳視頻。視頻中，用戶可通過喚醒「豆包」，完成跨應用比價、點外賣、訂機票、撰寫報告等任務，也可打開微信自動回覆消息等。該款手機定價為3499元（人民幣，下同），二手價已炒至超兩倍。

科技公司360創始人周鴻禕發視頻直言，豆包手機不需要使用者點開手機應用就能幫用戶完成所有操作，會直接衝垮互聯網大廠的護城河，比如淘寶、美團靠用戶停留和廣告賺錢，現在AI幫用戶直接完成任務，不用看廣告，不用刷首頁，傳統流量邏輯面臨崩塌。」

近兩日，多名網友發文稱使用豆包AI手機助手操作微信時，會觸發微信「登錄環境異常」提示，導致微信強制退出且無法正常登錄。在使用農行、建行等APP時也會出現強彈窗提醒，要求關閉AI手機助手後再使用。

「豆包手機助手」官方微信公眾號昨日回應稱，未來團隊將在部分場景對AI操作手機的能力做一些規範化調整，包括限制金融類應用的使用，並積極尋求與各應用廠商的深度溝通。

