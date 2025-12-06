義烏進出口首破7000億 增長逾25% 文創商品東盟大賣

美國總統特朗普今年重返白宮後，再度發起關稅戰，一年將過，內地外貿保持韌性，其中有「全球小商品超市」之稱的浙江義烏市，今年頭10個月的進出口規模不跌反升，首次突破7000億元（人民幣，下同）大關，同比增長25.2%，創歷史新高。這主要得益於積極拓展非美國市場，其中對東盟進出口增長達51%。有商家讚東南亞國家年輕人口多，具情緒價值的中國製文創商品大賣。

在義烏國際商貿城「美慈美」店舖，五顏六色的杯子成為一道獨特風景線。「印尼、馬來西亞等國家都有我們的重要客戶，今年僅這兩個國家我們的銷售額大概達到了近6000萬元，大約增長了10%。」浙江在線引述老闆娘桂美琴說，「我們的杯子質量好，品牌在印尼已經產生了一定的影響力。今年我們也在不斷開拓新的市場，像迪拜、巴基斯坦、烏茲別克等國都在今年有了我們的客戶。」

特朗普4月初宣布向全球多地徵收所謂「對等關稅」，其中對華徵收約34%的稅率。儘管面對「關稅年」，但根據義烏海關12月4日公布的數據顯示，今年前10個月，義烏全市進出口規模突破7000億元大關，達7011.9億元，已超去年全年進出口規模，同比增長25.2%，創下歷史新高；其中，出口6150.6億元，同比增長24.4%；進口861.3億元，同比增長31.1%。

「特別喜歡有情緒價值的產品」

美國的關稅倒逼義烏商家更努力拓展其他市場。義烏海關統計分析科副科長徐曉冰說，前10個月與義烏有進出口貿易的國家和地區增至230個。義烏在泰國、越南等東盟國家舉辦了各式各樣的產品展銷會，上月還在印尼舉辦了義烏文化用品展覽會。

「這次我們去了將近100間企業，這次雅加達展會整體超越我們的想像，今年意向成交額估計能夠達到一個億左右。」義烏文化用品協會會長黃昌潮表示：「東盟地區人口比較多，又年輕化，年輕人看到我們這種有情緒價值的產品 ，他們特別喜歡。」

同樣快速增長的還有汽車零配件出口。義烏今年前10月出口汽車零配件99.9億元，同比增長61.6%。「發動機是我們主要的出口產品，德國、匈牙利都有我們的客戶。」義烏市極光灣（義烏）動力總成有限公司關務經理馮新說，「今年，我們開始給某全球知名車企供貨，這說明我們產品的質量得到了更多國際高端頭部品牌的認可。」

商戶：流失美國客戶對我們影響不大

義烏雖只是浙江下轄一個縣級市，但自上世紀80年代初起，逐步由經營露天市場發展成全球聞名的「世界小商品之都」，被視為外貿的風向標。儘管今年美國再挑起關稅戰，但義烏市場未受太大衝擊，當地的全新商貿綜合體「全球數貿中心」10月如期啟用。

「美國客戶對我們影響不大，」像義烏的許多攤販一樣，龔浩（音）曾把塑料夏威夷花環、派對綵帶和兔耳朵賣給美國人。他對美國《紐約時報》表示，今年他失去了美國客戶，但獲得了歐洲和東南亞的新買家。

義烏商戶周女士的橡膠雞、鴨子和其他擠壓玩具有近25%銷往美國。她公司的玩具在7月和8月為美國進口商交付了全年定單，她給了客戶5%的折扣，以緩解關稅導致的成本上漲衝擊。與此同時，她正將曾在美國流行的小商品轉向東南亞和南非。

電子商貿發展令義烏更容易尋找到美國以外的「替代市場」。周女士和數十間其他玩具公司入駐義烏全球數貿中心。

據報道，官方允許攤販使用繞過中國「防火長城」的互聯網，這樣他們就能在TikTok和YouTube等境外平台上兜售商品，尋找客源。