甲流︱86元「特效藥」網上賣9元 女高中生質疑為何醫院貴9倍多

近日，重慶一名高中女生的父親稱，女兒疑似患上甲流後，到當地衛生院就醫，醫生開一盒磷酸奧司他韋膠囊收取86元（人民幣，下同），而他發現，同品牌的藥在網上只要9元，相差9倍多，此事引發網民關注。對此，酉陽縣衛健委回應，該品牌藥品全國統一掛網價86元，醫保局稱衛生院無違規之處。

網上同廠家同款藥同批次藥只賣9元？

綜合《華商報》及《紅星新聞》等報道，這名女生今年17歲，老家在重慶市酉陽縣車田鄉，目前在當地一家中學念高三。前幾天女生在學校出現感冒症狀，後來到學校附近一所醫院檢查時，醫生診斷疑似患上了甲流，給她開了藥，但服用後沒有好轉。其父指，12月3日上午，女兒來到當地車田鄉衛生院治療，醫生檢查後給她開了兩種藥，一種是磷酸奧司他韋膠囊，價格是86元，另一種是復方甘草片，價格是10元，加上診療費，共計106元。

女生父親得知那盒藥賣86元後，認為太貴，便在網上搜了一下，結果發現僅賣9元。報道指，在淘寶網輸入同廠家同規格型號的藥品搜索發現，該藥一盒10粒價格顯示9元起，買得多還有優惠。有網民評論稱「與藥店同款，但比藥店便宜很多」。

為何差價這麼大？

酉陽縣車田鄉衛生院一名女醫生受訪稱當天那名女生確實在他們醫院看過病，那盒治療甲流的磷酸奧司他韋膠囊也是他們賣給她的，並指採購價是多少就賣多少，藥品沒有利潤的。

酉陽縣醫保局招採中心相關工作人員回應稱，藥品是各大醫院自己在「重慶市藥品和醫用耗材招采管理子系統」上採購，採購價是多少就賣多少，是0差率。「從市場行為來看，該衛生院沒有違規之處。」

《醫藥新零售》聯合作者劉小東接受紅星新聞訪問表示，目前奧司他韋除了羅氏製藥的「達菲」是原研藥，其餘都是仿製藥，差別不大，主要是劑型和規格問題。「目前我國奧司他韋的市場供應充足，因此進貨渠道和定價機制很關鍵。」「網上的產品有可能是串貨產品，或者是平台補貼後的產品，以及臨近效期產品，造成價格差異大。藥品在不同區域省份供貨價不同，藥品串貨是指藥品未通過正常渠道，進行跨區域銷售的行為。」劉小東指出。

一名資深醫改專家認為，這或許是「市場營銷」的思路。「掛網的大藥房，可能會按照藥品進價銷售，甚至是賠本銷售。他們可能通過簽訂協議來賺取流量，例如今年要銷售一個億的量，通過降價來獲得更多的市場佔有量。」

也有一些業內人士認為臨床醫療藥品掛網價格虛高。一名醫藥代理商向紅星新聞介紹，衛生院雖然是通過零差率銷售，但基層醫療機構都是根據上級平台價格來定價，部分藥品或存在虛高的情況。

劉小東又指，目前國家醫保局正建設全國掛網藥品價格一覽表，敦促各地持續糾正不合理的掛網高價。今年3月起，湖南、山東、遼寧、安徽、湖北、青海等地均發布公告，要求藥企對掛網藥品價格自查自糾。