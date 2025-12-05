入屋擄人︱山東「搶嬰案」二審開庭 受害者深信「只會判得更重」

發生在19年前的山東泰安「入室搶嬰案」今天（5日）二審開庭，當初被拐嬰兒、現18歲的姜甲儒及其他家屬出庭。4名被告一審各被判死刑緩刑及不同刑期的監禁，均不服提出上訴，受害者家屬則希望刑期能加重。而當時在案發現場受威脅的姜甲儒嫲嫲也在法庭外等待，期待法律能為他們討回公道。

尋親17年終告破

綜合內媒報道，2006年12月3日凌晨3名人販子將當時僅8個月大的姜甲儒抱走，更將其爺爺打成重傷，他也在七年後飲恨而終。在家人一直不懈的努力下，去年姜甲儒終於和家人重聚。案件今年4月在泰安市中級人民法院開審，及後宣判主犯曾某孩獲判死刑緩刑，兩名同案犯被判終身監禁，通風報信協助犯罪的鄰居袁某貴獲刑15年。

姜甲儒的媽媽喬守芬接受《潮新聞》訪問稱袁某貴的刑期判得太輕，「實際上他才是最可惡的那個。他看著我們滿世界找孩子，看著我公公（老爺）抑鬱成疾，他明明知道孩子被拐的真相，明明是他引狼入室，卻能心安理得地看著我們家破人亡。我在法庭上問他，為什麼不告訴我們，他說『不敢說』，這算什麼理由？」

「孩子爺爺到死都在自責。」喬守芬悲傷地說道，「醫院裡，他拉著我的手說讓我一定把孩子找回來。」這句話，也成了喬守芬17年的精神支柱。2024年，江西的朱警官通過人臉識別技術找到了姜甲儒。

姜甲儒堅持親身出席每一場庭審，稱見證人販子接受懲罰對他來說是安慰和宣洩。他在一審法庭上對犯人說出一直想說的話，「沒想到你們17年前拐走八個月的我，現在能讓我親眼見證你們接受審判。」

喬守芬相信正義一定會得到伸張，被告不服上訴但翻案的可能性很低。她透露已經掌握更多犯罪證據和找到更多受害者，認為重審只會讓人販子罪加一等，判得更重。