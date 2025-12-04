外賣平台新國標出台 騎手連續接單4小時發疲勞提示

針對外賣行業長期存在的非理性競爭及外賣員權益保障不足等問題，國家市監局今天正式發布外賣平台新國標。文件規定，將審查商戶實際經營環境，對符合條件的商戶標注「堂食」字樣，並設置外賣員疲勞提示與強制休息機制。

新出台的《外賣平台服務管理基本要求》宣布規範商戶入駐審核、加強動態監管。針對「幽靈外賣」（使用虛假位址及照片）等亂象，標準明確平台應設置專門團隊和人員對商戶提供的信息、實際經營環境等進行審查，對符合條件的商戶標注「堂食」字樣，不符合入駐要求的商戶不得上線經營。

中國發佈實施《外賣平台服務管理基本要求》。 中新社

在強化配送員權益保障方面，標準提出平台應合理限定配送員接單時長，建立連續接單後的疲勞提示與強制休息機制。包括每天接單時長原則上不超過8小時，達到8小時後需經騎手確認方可繼續接單；連續接單超4小時應發出疲勞提示，並暫停派單20分鐘。

為避免「唯價格論」加劇行業「低價內卷」，標準宣導平台自身發起的價格促銷活動要堅持合理限度原則，不應擾亂正常市場價格秩序。