廣州南站｜憑廁所涉黃小廣告 警搗傳播淫穢物品集團抓47人

即時中國
更新時間：19:00 2025-12-04 HKT
發佈時間：19:00 2025-12-04 HKT

近日，廣州鐵路警方公布破獲一宗特大傳播淫穢物品牟利案，打掉一個跨省傳播淫穢物品牟利集團，抓獲違法犯罪嫌疑人47名，搗毀窩點5處，取締網絡技術運維公司3間，繳獲淫穢視頻圖片100餘TB，封堵涉黃域名5653個，查實涉案資金3200萬元（人民幣，下同）。

據「廣鐵公宣」，2025年年初，廣州南站清潔員報稱站內男廁隔間內出現大量蓋印的涉黃網站域名小廣告。通過蹲守伏擊，廣州鐵路警方於2月20日將實施蓋印的「地推」人員巫某當場人贓俱獲，並在其住處繳獲作案工具一批。

經審查，巫某為受僱於某淫穢網站招募的線下推廣人員，利用火車站等公共交通場所廁所隱蔽位置蓋印二維碼，非法獲利10萬餘元。

為進一步查清案情，廣州鐵路公安局迅速組成專案組，逐步發現一個以網站運營、推廣引流、收款洗錢為主要手段的犯罪集團，分工明確且境內境外串聯，涉嫌傳播淫穢物品牟利。

廣州鐵路公安局經過兩個多月的縝密偵查，獲取大量確鑿證據並鎖定部分涉案集團成員藏匿位置。今年4月至6月，專案組分三波次赴廣西、湖南、內蒙古等9省開展集中收網行動，一舉搗毀犯罪窩點5處、打掉3間技術運維公司，涉案的40餘名嫌疑人陸續落網。同步協調網信部門封堵涉黃域名5653個。

經審查，該集團利用境外技術內核，租用伺服器架設網站，並招募人員使用便攜式印章設備，在各大火車站等公共交通樞紐蓋印二維碼，單次作案僅需幾分鐘，利用日均10萬+客流廣泛引流，更通過非法手段轉移資金3200萬元。目前，該案正在進一步審理中。 
 

