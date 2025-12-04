Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣西政府原主席藍天立遭雙開 涉6宗罪被送檢察機關起訴

即時中國
更新時間：16:39 2025-12-04 HKT
發佈時間：16:39 2025-12-04 HKT

廣西壯族自治區政府原主席藍天立今年5月落馬。中紀委今天宣佈將其開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，並且公佈其6宗罪。

1喪失理想信念，背棄初心使命，違背新發展理念和高質量發展要求，貫徹落實黨中央重大決策部署打折扣、搞變通，喪失黨性原則，在黨內搞拉幫結派，培植個人勢力，搞投機鑽營，結交政治騙子，對抗組織審查；
2違反中央八項規定精神，違規接受宴請；
3違反組織原則，違規選拔任用幹部；
4廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金；
5家風不正，對家人失管失教；
6目無法紀，貪婪無度，利用職務便利為他人在工程項目承攬、幹部選拔任用等方面謀利，並非法收受鉅額財物。 
　
中紀委稱，決定給予藍天立開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、廣西壯族自治區第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

