全球最長單程航線通航 上海飛往阿根廷耗時約25小時

即時中國
更新時間：13:15 2025-12-04 HKT
發佈時間：13:15 2025-12-04 HKT

中國東航MU745航班周四從上海浦東國際機場起飛，經新西蘭奧克蘭前往阿根廷布宜諾斯艾利斯，標誌全球最長，單程約2萬公里的航線正式通航。

今次航班於凌晨2時19分起飛，載有282名旅客，採用波音777-300大型寬體客機執飛。按照計劃，航線每周將執行兩班往返航班，全程耗時約25小時。

新航線創下多個新紀錄

除了飛行距離創下全球之最，新航線也填補上海至南美核心城市直飛航線的空白，構建橫跨太平洋的「南向通道」飛行路徑，重塑三大洲之間的航空出行方式，成功將中國至南美航程縮短4小時以上。

中國東航的工作人員介紹，對比傳統的通過歐洲、中東或北美轉機的「北向通道」，選擇經停新西蘭再飛往阿根廷的「南向通道」，不僅航程更短、耗時更少，而且過境免簽政策更為便利、時差更小。

航線全程耗時約25小時。央視截圖
航線全程耗時約25小時。央視截圖
上海浦東機場設有航線介紹。央視截圖
上海浦東機場設有航線介紹。央視截圖
車輛在布宜諾斯艾利斯街道上行駛。新華社
車輛在布宜諾斯艾利斯街道上行駛。新華社
市民在布宜諾斯艾利斯街道上騎行。新華社
市民在布宜諾斯艾利斯街道上騎行。新華社

有望提供更優物流選擇

另外，新航線也成功申請到第五航權（即在第三國經停、載運客貨的權利），航班在經停奧克蘭時可以上下旅客和貨物，也為中國、新西蘭、阿根廷三個國家提供了更優的物流選擇。

透過新航線，新西蘭和阿根廷的牛肉、葡萄酒等高附加值農產品未來有望更快地進入中國市場，中國的日用品、電子產品、精密儀器也可以直達南美。

 

