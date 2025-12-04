Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國首越俄羅斯 成為巴西最大化肥供應國

更新時間：12:40 2025-12-04 HKT
發佈時間：12:40 2025-12-04 HKT

巴西農業和畜牧業聯合會周二發布報告稱，中國已超越俄羅斯，首次成為巴西最大的化肥供應國。

數據顯示，今年1月至10月，中國對巴西化肥出口總量達976萬噸，約佔巴西化肥進口總量的25%。中國對巴西的化肥出口增速明顯加快，今年前10個月同比增加51%，而自俄羅斯進口量僅增長5.6%。

巴西化肥進口總量達到3,830萬噸，同比增長4.6%；進口額增長16%，達到132億美元。按進口量排名，巴西前五大化肥供應國依次為中國、俄羅斯、加拿大、摩洛哥和埃及。

化肥有助於提高農作物產量。路透社

另外，巴西在今年前10個月進口86.3萬噸殺蟲劑、除草劑、殺菌劑等農用化學品，較去年同期增長33%，其中70%來自中國市場，此類產品的進口總額達46.7億美元，同比增長21%。

中國農產品巴西市場份額逐漸提升

儘管中國目前仍然是巴西農產品的主要出口地，但隨著中巴貿易關係深化，中國農產品在巴西市場份額正逐漸提升。今年前10個月，巴西從中國進口的農產品總額已達61億美元，較去年同期增長24%。

巴西農業和畜牧業聯合會表示，巴西的農業生產資料供應結構正在發生轉變，化肥採購正是其中關鍵一環。

