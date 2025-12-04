東部戰區特種機遠海訓練 遭2外國戰機挑釁20分鐘最近百米內

中共中央軍委機關報《解放軍報》周四在頭版刊發文章《枕戈待旦制勝海天－來自東部戰區海軍航空兵某師的觀察報告》，介紹解放軍東部戰區特種機在某次遠海訓練任務中突遇險情，與兩架外國軍機對峙，最近僅相距不足100米。

事發時中方特種機正進行常態化巡航，期間兩架不明飛機快速抵近。當時，中方戰機缺少殲擊機護航，在遠離祖國大陸的陌生空域，雙方力量懸殊。對方時而盤旋上升，時而加速俯沖，甚至多次故意展露機身掛載的導彈挑釁。

中方戰機編隊保持飛行姿態，並向外國戰機發出語音警告。在與外國戰機對峙近20分鐘後，中方戰機頂住壓力，飛抵預定空域，圓滿完成訓練任務。經歷事件的孫飛行員憶述，當時他只想著堅決完成任務，高度1米都不能變、航向1度也不能偏。

東部戰區進行飛行訓練。微博

東部戰區航空兵某旅訓練。央視截圖

孫飛行員指，起飛就是戰鬥，升空就要迎敵。這次經歷，讓他們守護國家海空的決心更加堅定。過一次招，就是一次難得的實戰歷練。他透露，每次執行完任務，他們都會把對手的戰術特點、裝備性能等記錄在冊並加以分析研究，形成針對性的方案庫、策略集。

特種機常年擔負戰備巡航任務

孫飛行員所在特種機部隊是在東部戰區在調整改革中組建而成。為解決一線部隊任務重等問題，東部戰區打破常規，按照同一機型部隊選調、相近機型部隊改換、類同專業部隊補充方法，從殲擊機、轟炸機部隊遴選一批飛行員改裝特種機。

該師特種機常年擔負戰備巡航任務，他們創新小體系、小編組訓練模式，每次巡航前都會根據任務區域特點，臨機與附近艦艇組成小編組，在巡航途中開展針對性反潛訓練，既完成戰備任務，又提升協同能力。

相關新聞：解放軍東部戰區：組織陸海空火等兵力 台島周邊開展聯合演訓

該師領導指出，未來戰場，單一軍兵種難以主宰戰場作戰行動，任何行動都離不開作戰體系的支撐。近年來，他們全方位融入聯合作戰體系，常態化與殲擊機、轟炸機、水面艦艇、潛艇、岸導等友鄰部隊展開協同訓練。去年，在與多個航空兵師同場競技中，該師力拔頭籌，榮獲「最佳指揮引導編組」。