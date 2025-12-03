網絡打賞亂象頻現 中央網信辦處置逾7.3萬個違規直播間

「網信中國」微信公眾號周三公布，「清朗·整治網絡直播打賞亂象」專項行動啟動一個月以來，中央網信辦指導網站平台深入整治網絡直播打賞亂象，累計處置逾7.3萬個違規直播間、逾2.4萬個違規賬號，指導網站平台發布治理公告和典型案例28期。

通報指，專項行動期間，中央網信辦指導督促網站平台，緊盯低俗團播引誘打賞、虛假人設誘騙打賞、誘導未成年人打賞和刺激用戶非理性打賞等突出問題，持續加大清理處置力度，完善打賞規則和管理制度，規範直播打賞營利行為。

部分網絡直播涉及擦邊色情。央視截圖

部分網絡直播平台須完善打賞規則和管理制度。央視截圖

部分網絡直播平台刺激用戶非理性打賞。央視截圖

中央網信辦指導督促網站平台對打賞亂象進行整治。網信辦官網

各網站平台積極履行主體責任，加強直播打賞規範管理。其中，抖音平台制定完善直播團播內容管理、直播團播機構管理等規範，持續加強團播制度建設。快手、鬥魚平台圍繞直播著裝、舞蹈動作、行為互動和內容表達等維度，細化審核標準，全面收緊管理尺度。

騰訊平台打造升級敏感部位檢測、性感動作識別和多人出鏡錨定等多維立體識別模型，提升低俗「擦邊」行為識別能力。陌陌平台全面梳理各直播場景榜單，調整優化排名規則，防範通過非理性、高額打賞等方式惡意提升排名。

映客平台合理調降打賞金額，進一步限制單個禮物最高金額和單次打賞最高金額。秀色平台對單筆大額打賞或短時間內連續高額打賞，設置打賞「冷靜期」。小紅書、花椒平台完善打賞提醒功能，引導理性消費。

中央網信辦下一步將持續壓實網站平台主體責任，督促網站平台深入整治網絡直播打賞亂象，進一步優化打賞規則和相關功能玩法，對主體責任履行不力的網站平台依法嚴懲，推動建立完善長效治理機制，構建良好網絡直播生態。

