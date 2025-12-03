惡性案件︱吉林警發相通緝34歲男拒談內情 網傳積犯殺9人

吉林警方2日發相通緝一名34歲姚性男子，指其涉及惡性案件，但拒絕透露詳情。內媒則指涉案疑犯曾因多次盜竊入獄。網上則盛傳，被通緝者在松原市長嶺縣隨機斬殺9人。



據內媒及網上消息，吉林松原市長嶺縣警方2日發通報，要求民眾協助提供在逃疑犯姚某的消息，指其涉及一宗惡性案件。

被通緝的姚某，中等身材，身高在165至170厘米左右，外表特徵為方圓臉、黑色中長髮、皮膚偏黑，作案發時身穿黑色衣褲、運動鞋。

協查文書中留有兩名警員的聯絡方式，惟對方稱不方便透露具體案情及進展。當地警方則表示，「人還沒抓到，正在抓捕，去向具體不清楚。」

網上則流傳疑是當地居民的聊天截圖，指在逃的姚男，隨機在長嶺縣殺害7人、通榆縣殺害2人。

極目新聞引述知情者指，疑犯曾因多次盜竊入獄，今年6月才最後一次出獄。