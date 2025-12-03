Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

惡性案件︱吉林警發相通緝34歲男拒談內情 網傳積犯殺9人

即時中國
更新時間：14:47 2025-12-03 HKT
發佈時間：14:47 2025-12-03 HKT

吉林警方2日發相通緝一名34歲姚性男子，指其涉及惡性案件，但拒絕透露詳情。內媒則指涉案疑犯曾因多次盜竊入獄。網上則盛傳，被通緝者在松原市長嶺縣隨機斬殺9人。

相關新聞：最美通緝犯︱卿晨璟靚出獄做主播搵食 稱「改邪歸正」帳號卻被封︱有片


據內媒及網上消息，吉林松原市長嶺縣警方2日發通報，要求民眾協助提供在逃疑犯姚某的消息，指其涉及一宗惡性案件。

被通緝的姚某，中等身材，身高在165至170厘米左右，外表特徵為方圓臉、黑色中長髮、皮膚偏黑，作案發時身穿黑色衣褲、運動鞋。

協查文書中留有兩名警員的聯絡方式，惟對方稱不方便透露具體案情及進展。當地警方則表示，「人還沒抓到，正在抓捕，去向具體不清楚。」

網上則流傳疑是當地居民的聊天截圖，指在逃的姚男，隨機在長嶺縣殺害7人、通榆縣殺害2人。

極目新聞引述知情者指，疑犯曾因多次盜竊入獄，今年6月才最後一次出獄。 

 

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
20小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
23小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-02 13:56 HKT
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民陸續回家執拾
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員
02:39
大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員
即時國際
13小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
22小時前