惡性案件︱吉林被通緝34歲男子落網 涉連續兩日兩縣殺兩人

即時中國
更新時間：16:53 2025-12-04 HKT
發佈時間：16:53 2025-12-04 HKT

吉林警方2日發相通緝一名34歲姚姓男子，指其涉及惡性案件，但拒絕透露詳情。內媒則指涉案疑犯曾因多次盜竊入獄。網上則盛傳，被通緝者在松原市長嶺縣隨機斬殺9人。據《大河報》12月4日下午消息，姚某在松原市乾安縣被抓獲。同日，當地公安指，疑犯涉及在本月1及2日殺害2人。

相關新聞：最美通緝犯︱卿晨璟靚出獄做主播搵食 稱「改邪歸正」帳號卻被封︱有片

吉林長嶺縣公安局4發報，指2025年12月1日，長嶺鎮發生一宗刑事案件，致1人死亡。接警後，公安機關立即組織開展偵查，確定犯罪嫌疑人為姚某(男，34歲)。經進一步工作，12月2日在通榆縣發生的致1人死亡刑事案件，同為犯罪嫌疑人姚某所為。目前，公安機關已將犯罪嫌疑人安全抓獲。

至於早前，據內媒及網上此前消息，長嶺縣警方2日發通報，要求民眾協助提供在逃疑犯姚某的消息，指其涉及一宗惡性案件。

被通緝的姚某，中等身材，身高在165至170厘米左右，外表特徵為方圓臉、黑色中長髮、皮膚偏黑，作案發時身穿黑色衣褲、運動鞋。

協查文書中留有兩名警員的聯絡方式，惟對方稱不方便透露具體案情及進展。當地警方則表示，「人還沒抓到，正在抓捕，去向具體不清楚。」

網上則流傳疑是當地居民的聊天截圖，指在逃的姚男，隨機在長嶺縣殺害7人、通榆縣殺害2人。

極目新聞引述知情者指，疑犯曾因多次盜竊入獄，今年6月才最後一次出獄。 

 

 

 

 

