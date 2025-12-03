死神來了｜員工生烏粉當黑胡椒 誤製毒餃子殺老闆

烏魯木齊市中級人民法院11月28日公布一份民事判決書，判決書顯示，2023年12月21日，推拿店足療按摩技師賀某調餡包餃子時，誤將「生烏」粉末當作黑胡椒加入餃子餡。隨後，推拿店老闆鄧某和師傅陳某到達推拿館，三人一起食用餃子後均出現烏頭鹼中毒，其中鄧某經搶救無效死亡。事後，鄧某家屬將賀某、陳某訴至法院索賠80餘萬元（人民幣，下同）。

公開資料顯示，口服純烏頭鹼（生烏粉）0.2mg即可中毒，口服3—5mg可致死。

相關新聞：集體中毒︱貴州5人誤食「野生金針菇」 致3死2傷

從中國裁判文書網獲悉，11月28日，烏魯木齊市中級人民法院公布二審判決書，駁回陳某的上訴請求，維持原判。



此前，新市區人民法院一審認定：死者鄧某作為推拿店經營者及具備醫學背景的從業者，未將有毒藥材「生烏」與普通調料分開存放，導致誤用風險；在確認烏頭鹼中毒後，未及時採取專業救治措施，中毒期間仍為顧客按摩，加快了毒性擴散，最終延誤了搶救時機，對自身死亡後果存在重大過錯，承擔 70% 責任。



法院又指出，賀某誤將「生烏」 粉末當作黑胡椒加入餃子餡引發中毒，操作過失與損害結果存在因果關係，承擔 20% 責任；陳某作為專業醫師，知曉烏頭鹼中毒後未建議及時就醫，對損害結果擴大存在過錯，承擔 10% 責任。一審最終判決賀某、陳某共計賠償鄧某家屬36萬餘元。

