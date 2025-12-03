Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

死神來了｜員工生烏粉當黑胡椒 誤製毒餃子殺老闆

即時中國
更新時間：13:45 2025-12-03 HKT
發佈時間：13:45 2025-12-03 HKT

烏魯木齊市中級人民法院11月28日公布一份民事判決書，判決書顯示，2023年12月21日，推拿店足療按摩技師賀某調餡包餃子時，誤將「生烏」粉末當作黑胡椒加入餃子餡。隨後，推拿店老闆鄧某和師傅陳某到達推拿館，三人一起食用餃子後均出現烏頭鹼中毒，其中鄧某經搶救無效死亡。事後，鄧某家屬將賀某、陳某訴至法院索賠80餘萬元（人民幣，下同）。

公開資料顯示，口服純烏頭鹼（生烏粉）0.2mg即可中毒，口服3—5mg可致死。

相關新聞：集體中毒︱貴州5人誤食「野生金針菇」 致3死2傷

從中國裁判文書網獲悉，11月28日，烏魯木齊市中級人民法院公布二審判決書，駁回陳某的上訴請求，維持原判。

此前，新市區人民法院一審認定：死者鄧某作為推拿店經營者及具備醫學背景的從業者，未將有毒藥材「生烏」與普通調料分開存放，導致誤用風險；在確認烏頭鹼中毒後，未及時採取專業救治措施，中毒期間仍為顧客按摩，加快了毒性擴散，最終延誤了搶救時機，對自身死亡後果存在重大過錯，承擔 70% 責任。

法院又指出，賀某誤將「生烏」 粉末當作黑胡椒加入餃子餡引發中毒，操作過失與損害結果存在因果關係，承擔 20% 責任；陳某作為專業醫師，知曉烏頭鹼中毒後未建議及時就醫，對損害結果擴大存在過錯，承擔 10% 責任。一審最終判決賀某、陳某共計賠償鄧某家屬36萬餘元。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
20小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
23小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-02 13:56 HKT
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民陸續回家執拾
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員
02:39
大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員
即時國際
13小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
22小時前