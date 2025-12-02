Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄭州漢提¥170萬門前被搶遭打盲 批纏鬥20分鐘銀行無施援拒擔責

即時中國
更新時間：20:00 2025-12-02 HKT
發佈時間：20:00 2025-12-02 HKT

河南鄭州去年有民眾在農業銀行提取¥170萬後，離開時在銀行門前被搶，事主與匪徒搏鬥20分鐘，但銀行保安未施援。事主最終巨款被搶及遭打致一目失明，批評銀行拒為事件擔責。銀行回應指，會持續強化網點安全管理及應變能力。

行方稱保安視線被擋

網民倪先生近日發帖，指他在2024年7月2日，到鄭州中牟白沙的中國農業銀行分行，提取了170萬元後離開，但剛離開銀行便在門口附近，有持槍匪徒趁其上車前搶劫，雙方搏鬥近20鐘，倪先生現金被搶走，頭部被打至重傷，留醫多天仍一眼失明。

倪先生質疑，在銀行前不遠被搶劫，歷時近20分鐘，但銀行保安卻沒有施以援手，行為極不負責任，認為銀行應承擔相應責任，但案發後聯絡涉事銀行，對方一直推諉，之後再無聯絡倪先生。

警方事後拘捕涉案匪徒。今年2月，法院一審，被告承認全部罪行判處死緩。

澎湃新聞2日報道，指中國農業銀行中牟縣支行表示，案中客戶當日在支行西側約25米遇劫，劫匪得手後騎電單車逃走，銀行保安受汽車遮擋視線，未發現搶劫過程。當知道客戶遇劫後，已立即報警。

支行又指，事發後積極配合相關部門開展案件調查，相關負責人多次探望客戶並進行慰問。我行支援客戶通過合法途徑維護自身權益。銀行持續強化網點安全管理與應急處置能力，切實保障客戶人身及財產安全。

 

