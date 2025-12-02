成都春熙路︱ 串串攤被揭重用鍋底湯料 當地人：你現在才知道？

四川成都景點春熙路，有游客目睹路邊串串香食攤，將鄰桌吃剩的湯底倒入大鍋重用，攤主被揭發時更揚言「二三十年都這樣」。當地官方指，經查事件屬實，會嚴肅處罰。有當地網民調侃事主「你現在才知道（重用湯底）？」，提醒勿亂光顧路邊攤。



網民＠寧小妮2日發帖投訴，指在成都春熙路遊玩時，目睹一檔串串香的攤主，將鄰桌客人吃剩的湯底，倒回大鍋中重用，覺得極不衛生。

該網民指，在向攤主表達不滿時，對方還理所當然的指「你是外地來旅遊，這裡二三十年也是這樣」。當＠寧小妮表示要向政府舉報時，男攤主便威嚇對方，指「你讓我做不了生意，我也不讓你開心，會跟著你」。



成都市錦江區市場監督管理局2日通報，影片中涉嫌重複使用湯底的「貓哥串串」，經查，據影片內容及檔主陳某自訴，已認定其重複使用鍋底湯料的情況屬實，但依法嚴肅處罰。

許多四川網民在＠寧小妮的評論區留言，表示本地人也不敢光顧路邊攤，又提小攤重用湯底是公開秘密。