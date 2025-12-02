流感大作戰︱全國門診陽性率近45% 高峰或於12月中下旬至1月初出現

內地流感大爆發，民眾務必做好準備預防，免危及自己或家人健康。



中國疾病預防控制中心上月底發布數據顯示，在全國門急診流感樣病例中，流感陽性率接近45%，整體進入中流行水平，部分省份已達高流行水平。值得關注的是，監測數據顯示，流行高峰一般出現在12月中下旬至1月初，之後將進入下降階段。

全國門急診流感樣病例中，流感陽性率接近45%。中新社

央視新聞近日對流感作出詳細報道，其中許多人將流感和普通感冒混為一談。流感是流感病毒導致的急性呼吸道傳染病。流感病毒分為甲、乙、丙、丁四型，當前中國流感流行毒株以甲型H3N2亞型為主。

流感攻擊「全身系統」

普通感冒主要讓鼻子和喉嚨不適，症狀集中在鼻咽部，如鼻塞、流涕、打噴嚏、喉嚨痛。全身症狀輕微，一般不發燒或僅低燒，通常一周內自愈。



相反，流感是攻擊「全身系統」，症狀包括發病急，全身症狀重。主要表現為突發高熱（常達39℃至40℃）、畏寒、劇烈頭痛、全身肌肉酸痛、極度乏力。



更重要是流感傳染性強，易引發大範圍傳播。對於嬰幼兒、老年人、孕婦及有慢性基礎病患者等高風險人群，可能引發肺炎，心肌炎、腦炎等嚴重並發症，甚至危及生命。

現接種疫苗不為遲

不少人認為最佳疫苗接種期已過，認為打疫苗為時已晚。首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院感染科主任張捷表示，流感疫苗接種後產生抗體需要2至4星期的時間，整個流感季接種疫苗都能產生抗體，任何時候接種都不會遲。



而流感疫苗是目前醫學上預防流感最經濟、最有效的「武器」，核心作用不在於完全避免感染，而在於顯著降低重症率和死亡率。



專家表示，接種疫苗之後，甲流（H3N2）造成重症、死亡的風險會明顯降低，對普通人群來說風險可降低超40%，老年人和孩子的風險降低比例更高。

