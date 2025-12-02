Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

安徽民警「吃案」累受害人1年兩被姦 玩忽職守罪成判緩刑網民鬧爆

即時中國
更新時間：18:40 2025-12-02 HKT
發佈時間：18:40 2025-12-02 HKT

安徽有民警在有證據顯示中度弱智的女子被強姦後，示意受害人丈夫撤案，並違規未向上級報告案件，令受害人1年多後再被疑犯強姦。涉案民警事後被判玩忽職守罪成，判刑1年緩刑1年，被網民鬧爆「等於沒判」。

受害人中度弱智

紅星新聞報道，安徽蕭縣人民法院11月28日，在中國裁判文書網公開該案一審判決書，指民警張某玩忽職守罪，判處其有期徒刑1年，緩刑1年。

相關新聞：河南少女抗性侵落水遭滅口 檢方指一審畸輕提抗訴：建議即執行死刑

案情指，2023年4月30日7時4分，宿州市經開區某村的鄧某報警，指其中度弱智的妻子趙某被強姦。

人民南路派出所值班的28歲民警張某帶3名輔警出警，前往鄧某家。

張某在現場向鄧某及趙某了解後，知道趙某疑遭丁某強姦。期間，鄧某聽到妻子趙某表示，丁某沒給錢，鄧某覺得事情丟人，想撤回報警。

民警張某於是在有證據證明趙某可能被強姦的情況下，仍示意鄧某打報警電話撤案，並事後向宿州市某局指揮中心反饋「經了解其老婆趙某並未發生強姦」。張某未按規定向領導匯報該起強姦警情，且未根據派出所辦理刑事案件「負面清單」規定移交案件。

涉案警被判緩刑

由於張某嚴重不負責任，不履行職責，導致趙某被強姦案未及時偵破，未歸案的犯罪嫌疑人丁某時隔一年多後再次對趙某實施性侵。今年6月10日，經宿州市人民檢察院電話通知後，張某到檢察機關接受詢問。

法院審理後，接受被告張某自願認罪認罰，有悔罪表現的辯護，今年9月8日作出判刑1年緩刑1年的一審判決。

案件成為2日的熱搜，大量網民留言批評判決過輕，對犯嚴重錯誤，連累受害人第二度被強姦的民警，未能起到阻嚇作用。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至156死 宏志閣住戶周三周四獲許回家取重要物件
01:12
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至156死 約30人仍失聯 累計15人涉誤殺被捕
突發
1小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
2小時前
廖成利被邀到元朗警署會面後離開。楊偉亨攝
00:58
警國安處邀前區議員廖成利會面 廖指簽保密協議不能透露會面內容
突發
5小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
3小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
2025-12-01 15:40 HKT
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
2025-12-01 12:40 HKT
繽紛冬日賞2025｜全港逾500個購物+餐飲優惠 惠康超市減$25/大家樂買一送一/自助餐8折 一方法即搶券！
繽紛冬日賞2025｜全港逾500個購物餐飲優惠 惠康減$25/大家樂買1送1 一方法即搶券！
時尚購物
5小時前
4男女綁架圍毆強姦13歲女童 男主腦與事主前男友分囚8年及1年半 2人未滿21歲判入教導所
4男女綁架圍毆強姦13歲女童 男主腦與事主前男友分囚8年及1年半 2人未滿21歲判入教導所
社會
4小時前