安徽民警「吃案」累受害人1年兩被姦 玩忽職守罪成判緩刑網民鬧爆

安徽有民警在有證據顯示中度弱智的女子被強姦後，示意受害人丈夫撤案，並違規未向上級報告案件，令受害人1年多後再被疑犯強姦。涉案民警事後被判玩忽職守罪成，判刑1年緩刑1年，被網民鬧爆「等於沒判」。

受害人中度弱智

紅星新聞報道，安徽蕭縣人民法院11月28日，在中國裁判文書網公開該案一審判決書，指民警張某玩忽職守罪，判處其有期徒刑1年，緩刑1年。



案情指，2023年4月30日7時4分，宿州市經開區某村的鄧某報警，指其中度弱智的妻子趙某被強姦。

人民南路派出所值班的28歲民警張某帶3名輔警出警，前往鄧某家。

張某在現場向鄧某及趙某了解後，知道趙某疑遭丁某強姦。期間，鄧某聽到妻子趙某表示，丁某沒給錢，鄧某覺得事情丟人，想撤回報警。

民警張某於是在有證據證明趙某可能被強姦的情況下，仍示意鄧某打報警電話撤案，並事後向宿州市某局指揮中心反饋「經了解其老婆趙某並未發生強姦」。張某未按規定向領導匯報該起強姦警情，且未根據派出所辦理刑事案件「負面清單」規定移交案件。

涉案警被判緩刑

由於張某嚴重不負責任，不履行職責，導致趙某被強姦案未及時偵破，未歸案的犯罪嫌疑人丁某時隔一年多後再次對趙某實施性侵。今年6月10日，經宿州市人民檢察院電話通知後，張某到檢察機關接受詢問。

法院審理後，接受被告張某自願認罪認罰，有悔罪表現的辯護，今年9月8日作出判刑1年緩刑1年的一審判決。

案件成為2日的熱搜，大量網民留言批評判決過輕，對犯嚴重錯誤，連累受害人第二度被強姦的民警，未能起到阻嚇作用。