中日惡化︱兩國關係轉機有望？ 日媒：跨黨派議員聯盟與中國大使會面

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」論，致中日兩國關係變得緊張。外界關注兩國關係能否有轉機。日媒披露，日本跨黨派的日中友好議員聯盟幹部昨天與中國駐日大使吳江浩會面，為兩國關係降溫，不過聯盟方面表達今年訪中的意願則未獲明確答覆。



中央社報道，共同社今天（2日）引述數名相關人士消息，雙方昨天在東京都一邊共進午餐，一邊召開非正式的閉門會議。

聯盟方面的與會人士包含身兼自民黨籍眾議員的日中友好議員聯盟事務局長小淵優子，以及其他在野黨議員，但聯盟會長，自民黨前幹事長森山裕並未出席這場會議。



為了緩和兩國緊張關係，議員聯盟方面強調議員持續交流的重要性。



消息人士也透露，會議也提及高市早苗先前有關「台灣有事」的發言，而吳江浩也說明中方立場。



日本與中國政府對立持續的狀況下，這次有意透過政府以外的管道交換意見。

消息人士也表示，高市政府於10月下旬上台後，日中友好議員聯盟方面就在向中方探詢今年訪中的事情。聯盟方面正在尋求與中共中央對外聯絡部部長劉海星舉行會談，但據悉中方並未給出明確答覆。



日本經濟團體連合會（經團連）會長筒井義信曾於11月28日在東京都與吳江浩會面，也請求中方接受經團連代表團明年1月訪問北京。