Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025年十大流行語︱「韌性」居首「蘇超」入例 王世堅金句反映社會情緒

即時中國
更新時間：15:31 2025-12-02 HKT
發佈時間：15:31 2025-12-02 HKT

上海月刊《咬文嚼字》編輯部選出2025年十大流行語，依次為「韌性」、「具身智能」、「蘇超」、「賽博對帳」、「數字遊民」、「穀子」、「預製XX」、「活人感」、「XX基礎，XX不基礎」、「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」。

中新網報道，指「2025年十大流行語」沿襲一貫的「雙標準」原則，即堅持社會學和語言學評選標準。「韌性」位居榜首，「蘇超」「賽博對賬」也高票入選，這說明這一年度的大事要事、社會熱點，都得到了社會的廣泛關注。分析「2025年十大流行語」，以下幾點值得關注：

1.智能時代已經來臨，漢語詞庫更新加速，增添了大批與人工智能相關的語詞，語言打上了明顯的智能時代的烙印，比如進入榜單的「具身智能」「活人感」，我們已關注到的「智能體」、「數字人」、「深度學習」，以「智能」為詞根的「智能裝置」、「智能駕駛」「智能家居」、「智能產品」，等等。這說明，人工智能在深刻改變這個世界的同時，也正在重塑我們的語言結構。

2.新質生產力加速發展，產業結構持續最佳化，經濟轉型升級加快，就業方式呈現出多元化態勢。漢語中隨之出現了大量與之匹配的新詞新語，比如進入榜單的「穀子（經濟）」、「數字游民」，進入備選條目的「豎店」（反映短劇的興起），以「經濟」為詞根的「低空經濟」、「上門經濟」、「悅己經濟」，等等。語言是社會的產物和符號載體，社會生活在這一年度的發展變化，在語言中得到了相應體現。

3.語言是心靈的窗口，語言反映社會情緒，進入今年榜單的「××基礎，××不基礎 」、「從從容容、遊刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」、「預製××」，以及進入備選條目的 「最棒的小羊」、「高能量的一天」、「絲瓜湯文學」、「邪修」等等，都從不同側面反映了普通民眾的生活狀態、價值觀念、情感訴求和審美取向。普通民眾的百態人生，都在這些語言成分中得到了呈現。

其中「從從容容、遊刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」，是台灣立委王世堅，早年任台北市議員時質詢前台北市長柯文哲的內容，早前被內地音樂人拿來編成歌曲，在兩岸大紅。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
00:57
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死 勞福局：10外傭罹難30人失聯
突發
1小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
7小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
2025-12-01 15:40 HKT
大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視問題 由法官主持 承諾報告全面公開
01:31
大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視8大問題 由法官主持 承諾報告全面公開
政情
6小時前
00:31
消息稱：警國安處邀前區議員廖成利到元朗警署會面
突發
2小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
2025-12-01 12:40 HKT
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
5小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
2小時前