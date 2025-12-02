2025年十大流行語︱「韌性」居首「蘇超」入例 王世堅金句反映社會情緒

上海月刊《咬文嚼字》編輯部選出2025年十大流行語，依次為「韌性」、「具身智能」、「蘇超」、「賽博對帳」、「數字遊民」、「穀子」、「預製XX」、「活人感」、「XX基礎，XX不基礎」、「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」。

中新網報道，指「2025年十大流行語」沿襲一貫的「雙標準」原則，即堅持社會學和語言學評選標準。「韌性」位居榜首，「蘇超」「賽博對賬」也高票入選，這說明這一年度的大事要事、社會熱點，都得到了社會的廣泛關注。分析「2025年十大流行語」，以下幾點值得關注：

1.智能時代已經來臨，漢語詞庫更新加速，增添了大批與人工智能相關的語詞，語言打上了明顯的智能時代的烙印，比如進入榜單的「具身智能」「活人感」，我們已關注到的「智能體」、「數字人」、「深度學習」，以「智能」為詞根的「智能裝置」、「智能駕駛」「智能家居」、「智能產品」，等等。這說明，人工智能在深刻改變這個世界的同時，也正在重塑我們的語言結構。

2.新質生產力加速發展，產業結構持續最佳化，經濟轉型升級加快，就業方式呈現出多元化態勢。漢語中隨之出現了大量與之匹配的新詞新語，比如進入榜單的「穀子（經濟）」、「數字游民」，進入備選條目的「豎店」（反映短劇的興起），以「經濟」為詞根的「低空經濟」、「上門經濟」、「悅己經濟」，等等。語言是社會的產物和符號載體，社會生活在這一年度的發展變化，在語言中得到了相應體現。

3.語言是心靈的窗口，語言反映社會情緒，進入今年榜單的「××基礎，××不基礎 」、「從從容容、遊刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」、「預製××」，以及進入備選條目的 「最棒的小羊」、「高能量的一天」、「絲瓜湯文學」、「邪修」等等，都從不同側面反映了普通民眾的生活狀態、價值觀念、情感訴求和審美取向。普通民眾的百態人生，都在這些語言成分中得到了呈現。

其中「從從容容、遊刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」，是台灣立委王世堅，早年任台北市議員時質詢前台北市長柯文哲的內容，早前被內地音樂人拿來編成歌曲，在兩岸大紅。