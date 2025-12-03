美團宣傳片︱設計師做騎手三個月買天價相機 被轟「把生存寫成童話」

外賣員為兩餐爭取每張訂單，用汗水換來簡單生活，惟內地外賣平台美團近期發布一則宣傳片中，因內容被批「脫離現實」遭網民痛批，最終下架收場。

據悉，這段近3分鐘的宣傳片，以「她用外賣開啟了另一種人生」為主題，講述一名前平面設計師轉行送外賣的故事。



片中女主角自述因不滿辦公室刻板工作，主動「轉跑道」成外賣騎手。片中用上各種唯美畫面，以第一視角傳遞「送外賣能隨時欣賞沿途風景」、「離夢想更近」的理念。



相關新聞：江蘇快遞員送錯地點 物主夫刀刺腳踩奪命

女主角更提到，「通過三個月送外賣的收入，買了台新相機」。有眼利網民發現，片中相機價值1.5萬元（人民幣‧下同）。



有人用上2025年外賣行業真實收入水平資料計算，多數城市騎手每單收入約3至8元，若按片中女主角每日接30張訂計算，月收入普遍不足5000元。而一線城市頭部騎手需日均跑50單以上、月工作超30天才能月入過萬。所以普通騎手在三個月內不吃不喝賺錢買1.5萬元相機，有人調侃「把生存寫成童話」。

相關新聞：「騎手與狗禁止入內」紙牌惹眾怒 廣西超市急道歉炒涉事員工

又有網民表示，真實騎手每分每秒與時間競賽，「欣賞風景」是完全脫離現實。有人批評宣傳片「感覺既不尊重外賣員，也不尊重真正愛好攝影的人。」

宣傳傳未幾即登上熱搜，面對外界狠批，宣傳片最終被下架。