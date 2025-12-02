Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

東京飛上海︱傳乘客要求調位不果大閙機艙 春秋航空航班折返成田

即時中國
更新時間：11:20 2025-12-02 HKT
發佈時間：11:20 2025-12-02 HKT

不少旅客搭飛機都希望親友能坐在自己身邊，由於種種原因未必能如願以償。昨晚，內地春秋航空一架由日本東京飛往上海的航班，疑因乘客無法與親人同坐而大鬧機艙，最終令飛機折返東京。

內地極目新聞報道，當地時間周一（1日）晚上，春秋航空由日本出發，編號IJ005次的航班起飛後個多小時後緊急返航，於當地時間晚10時40分左右降落東京成田國際機場。

相關新聞：遲check-in被拒登機︱野蠻婦拒打車耽誤孩子赴考公務員 下跪哭喊反怨職員無情︱有片

乘客大閙飛機後，航班要折返東京成田機場。極目新聞
乘客大閙飛機後，航班要折返東京成田機場。極目新聞
乘客大閙飛機後，航班要折返東京成田機場。極目新聞
乘客大閙飛機後，航班要折返東京成田機場。極目新聞

航班管家APP顯示，該航班原計劃當地時間晚7時43分從日本東京飛往上海。

到了周二（2日）凌晨，多名機上乘客表示，目前仍然滯留在機場，由於航空公司未提供住宿，只能睡在長椅上，等待後續飛機補班。

乘客小丁（化名）透露：「有一對同行的男女沒有分到一起的座位，登機後男方想要求機艙服務員安排他們換到一起，空乘沒有同意，他們就發生了言語爭論，然後空乘選擇報警，飛機開始返航。」

相關新聞：行李箱超2厘米被加收¥700 女客大鬧上海機場：你們春秋窮到這程度嗎？｜有片

另一位乘客白晨（化名）表示，當時該男子和人員糾纏近2個小時，在飛機返航落地後，男子被當地警方帶走了。

白晨續稱，機場、航空公司並未安排滯留的旅客住宿，只是給每人提供一萬日元（約500港元）的補償，航班改起飛時間為當地周二上午10時。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
19小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死 DVIU續搜索餘下兩廈 政府成立由法官主持獨立委員會
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜外傭抱嬰狂奔23層走出鬼門關  受訪仍顫驚：好似地獄
大埔宏福苑五級火｜外傭抱嬰狂奔23層走出鬼門關  受訪仍顫驚：好似地獄
突發
7小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
22小時前
屯門安定邨單位起火情侶送院 女子身有刀傷不治 男友涉謀殺及縱火被捕
突發
2小時前
大棋盤｜大埔世紀火災 消息：政府研設「檢討委員會」 兼重效率及獨立性 向特首交報告
大棋盤｜大埔世紀火災 消息：政府研設「檢討委員會」 兼重效率及獨立性 向特首交報告
政情
4小時前
宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視、由法官主持 承諾報告全面公開
大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視、由法官主持 承諾報告全面公開
政情
2小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五級火丨孖妹不幸於大火中離世 時裝設計師胞兄：非常沉重的打擊
大埔宏福苑五級火丨孖妹不幸於大火中離世 時裝設計師胞兄：非常沉重的打擊
影視圈
14小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
2小時前