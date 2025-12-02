東京飛上海︱傳乘客要求調位不果大閙機艙 春秋航空航班折返成田

不少旅客搭飛機都希望親友能坐在自己身邊，由於種種原因未必能如願以償。昨晚，內地春秋航空一架由日本東京飛往上海的航班，疑因乘客無法與親人同坐而大鬧機艙，最終令飛機折返東京。



內地極目新聞報道，當地時間周一（1日）晚上，春秋航空由日本出發，編號IJ005次的航班起飛後個多小時後緊急返航，於當地時間晚10時40分左右降落東京成田國際機場。

乘客大閙飛機後，航班要折返東京成田機場。極目新聞

航班管家APP顯示，該航班原計劃當地時間晚7時43分從日本東京飛往上海。



到了周二（2日）凌晨，多名機上乘客表示，目前仍然滯留在機場，由於航空公司未提供住宿，只能睡在長椅上，等待後續飛機補班。



乘客小丁（化名）透露：「有一對同行的男女沒有分到一起的座位，登機後男方想要求機艙服務員安排他們換到一起，空乘沒有同意，他們就發生了言語爭論，然後空乘選擇報警，飛機開始返航。」

另一位乘客白晨（化名）表示，當時該男子和人員糾纏近2個小時，在飛機返航落地後，男子被當地警方帶走了。



白晨續稱，機場、航空公司並未安排滯留的旅客住宿，只是給每人提供一萬日元（約500港元）的補償，航班改起飛時間為當地周二上午10時。