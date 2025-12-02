深圳華強北︱智能眼鏡新熱潮 數百元「白牌貨」助發展

AI可算是2025年熱門詞，國內人工智能發展迅速，連帶相關產品如雨後春筍出現，當中包括智能眼鏡的興起。內地《證券時報》報道，有不少港人購物的「全國電子第一街」深圳華強北，隨處可見店舖出售智能眼鏡，售價僅約100至400元 （人民幣‧下同），印證這股熱潮的來臨。

報道介紹，智能眼鏡其中一類是藍牙眼鏡，主要用來聽歌、接聽電話、語音助手、玩遊戲時聽聲音，售價在150元至300元之間。另一類的智能眼鏡，功能則涵蓋拍照、攝像、錄音、翻譯、導航、聽歌等，報價在380元左右。多位商家表示，用戶可按自己需求，更換所需的鏡片，比如近視、老花、墨鏡等。

不過有商家強調，出售的都是代工或者沒有品牌的「白牌」產品，沒有山寨貨。

由於大品牌的智能眼鏡售價達2000元左右，華強北的「白牌」產品卻僅數百元，有業界指，這對行業推動有積極作用，讓消費者更加願意花錢去體驗、感受新品。