中國觀察︱中日關係沒有最壞 只有更壞

日本首相高市早苗上周似乎淡化「台灣有事」論，但沒有平息中方的憤怒，反而認為她又鼓吹「台灣地位未定論」，立場未變。美國總統特朗普不願挺日，中國毋須面對美日同盟壓力，正從經濟、文化等各方面加大反制力度。中日關係沒有最壞，只有更壞。

高市早苗11月7日將台海突發情況稱為「存亡危機事態」，暗示日本屆時有可能武力介入，是首個日本首相作此類表態，被中方視為粗暴干涉中國內政，挑戰二戰國際秩序。北京採取種種反制措施，包括呼籲國人避免去日本旅遊、留學，減少中日航線，暫停進口日本水產品，叫停民間交流，叫停日本藝人在華演出，等等。

11月26日，在日本黨首討論會上，高市承諾今後不再就《安保法》定義的「存亡危機事態」提及「台灣有事」等「具體事例」。但中方拒絕收貨，強調高市早苗的「不再提及」絕非中方所要求的「撤回錯誤言論」，中方絕不接受這種避重就輕的姿態。

中方拒接受日本避重就輕姿態

高市早苗援引《舊金山和約》，稱放棄了對台灣的所有權利，無權對台灣的地位發表意見。由於中國歷來不承認《舊金山和約》，而這實際上等同於主張「台灣地位未定論」，更令北京不滿。

在日本歷史上，由首相代表國家所發表的言論，因受到外國的單邊壓力而最終撤回，沒有先例可循。何況這鞏固了高市在國防問題上態度強硬的保守派形象，內閣最新支持率高達75%，更不可能撤回言論。而且，這些反制措施也還沒有讓日本感到疼。

從中方的角度，目前中國國力遠超日本，特朗普也不願見緊張形勢升溫，沒有在後面「拱火」，肯定要抓住這個機會教訓日本，不然後患無窮。日本在稀土等關鍵礦產資源領域對中國的依賴度非常高，中國若停止供應稀土，將嚴重打擊日本的產業。

紀曉華