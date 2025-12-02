Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

吸毒紀錄封存惹議 官方否認護特權 旨在懲戒與挽救間尋平衡

更新時間：08:38 2025-12-02 HKT
發佈時間：08:38 2025-12-02 HKT

官方近日修訂出台的新版《治安管理處罰法》宣布，將吸毒、嫖娼等違法行為紀錄納入封存範圍，引發輿論對於「新法是否為特定人群開綠燈」的質疑。央視新聞前日解讀稱，每年超過800萬曾受治安處罰群體期待能「擺脫終身標籤」，因此相關紀錄封存不意味着保護某些特定人群，而是對所有人的同等保護。同時紀錄封存不意味完全消除，新規並非「縱容違法」，而是旨在懲戒與挽救之間尋求平衡。

新規將於2026年1月1日起施行。其中第136條規定，違反治安管理的紀錄應當予以封存，不得向任何單位和個人提供或者公開，但有關國家機關為辦案需要或者有關單位根據國家規定進行查詢的除外。

內地執法機構不時在校內進行禁毒宣傳。新華社
今次治安違法紀錄封存針對的是「尚不構成刑事處罰」的行政違法行為，如吸毒、毆打他人、賭博、嫖娼等。以吸毒行為為例，若僅因吸食少量毒品被行政拘留，其紀錄適用封存制度；若因走私、販毒構成刑事犯罪，則不適用此封存規則。此外相關紀錄仍完整留存於公安系統，未被徹底刪除。

網民紛反對 指縱容違法

相關新規引發網友廣泛爭議。新疆兵團女子強制隔離戒毒所抖音帳號11月27日轉載介紹了上述新規，江蘇南通文旅部門官方帳號「南通文旅」直接在評論區留言「哪位少爺吸了？」，獲大量點讚和轉發一夜漲粉400萬。不少網民紛紛發帖反對，直指新規或縱容違法，擔憂權貴濫用特權。

對此央視新聞30日發報道引述中國人民公安大學偵查學院教授包涵等多名法學專家解讀稱，設立治安違法紀錄封存制度，是因為有超800萬曾受治安處罰群體，需要「擺脫終身標籤」。這些案件中不少是涉及小額盜竊、推搡打架等輕微違法，今次新規彰顯了法治進步，它既不是否定過去，也不是縱容錯誤，而是在懲戒與挽救之間尋求平衡，給真心悔改者一個重新開始的可能。

報道引述多個相關案例。比如26歲的山西姑娘小王4年前因與男友感情糾紛打架，被警方拘留3天，從此她的生活軌跡改變，在高鐵站等一些公共場所，身份證查驗機器發出的異常警報聲音是她幾年來出行最大的困擾。

報道也指出，紀錄封存並不是「風險隱身」，公眾擔心的「吸毒者從事高危職業」問題，目前在法律層面已有多重防線，紀錄封存不會削弱職業准入監管。比如網約車司機、幼師、保安等關鍵崗位有「無吸毒紀錄」的准入要求，招聘者仍可以查詢到過往紀錄。

《星島》中國組

