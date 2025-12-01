中日惡化︱濱崎步上海騷對空凳「一人演唱會」真相 工作人員：偷拍綵排

中日關係惡化，日本歌手濱崎步上海演唱會在開唱前一夜突然被取消，引發爭議。網傳為了回饋粉絲，濱崎步在空無一人的體育館照常登臺，完整唱完一場「一個人的演唱會」，並錄下全程。不過，據澎湃新聞報道，所謂濱崎步「一個人的演唱會」信息不實，屬綵排期間被偷拍，攝像團隊人員公開致歉。



濱崎步演唱會上海站的攝像團隊工作成員賴宗隆發文稱，他在藝人綵排期間，偷拍了藝人在舞台上的照片，並於11月28日下午18:00 左右上傳至個人抖音帳號，發佈了所謂「濱崎步一個人的演唱會」的不實信息。

他稱，這一不實信息被很多自媒體轉發，甚至有部分自媒體據此杜撰了「濱崎步獨自在空無一人的現場唱完了整場演唱會」等虛假內容。

賴宗隆稱，他的行為嚴重違背了主辦方在本輪巡演中三令五申強調的「綵排期間不得偷拍照片視頻、不得錄音錄影、不得上傳社交平台」的規章制度，發表的綵排照片和相關不實資訊在過去兩天經過網路發酵，對本場演出和主辦方都造成了很大困擾，對此深感懊悔並鄭重公開道歉。