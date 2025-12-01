農民遭拖糧8年共近¥580萬 雲南瑞麗住建局成立清算組

雲南省德宏州瑞麗市住房和城鄉建設局2015年公開招標瑞麗市國際物流園區畹町市政道路工程項目，施工隊2017年工程竣工後，卻遲遲不能獲得報酬，156名農民工長年討薪不果。瑞麗市住建局已成立清算組，正在督促項目中標公司進行清算，截至目前工作尚未完成。

項目由瑞麗市景成路橋建築有限公司（簡稱「景成路橋公司」）中標，三條市政道路之後被違法分包給施工隊，負責人是劉傳平和譚某。 2017年3月，該施工隊工程完工，景成路橋公司卻遲遲不能付清全款。

2020年，經瑞麗市人民法院判決查明，該案涉三條道路工程總造價為逾1,347萬元人民幣，中標公司「景成路橋公司」僅支付逾767萬元人民幣，尚欠逾579萬元人民幣，並自2017年3月起承擔相應利息，且該款項「直接對應156名農民工工資，是勞動者勞動報酬轉化而來」。

2023年，景成路橋集團宣告破產，其子公司景成路橋公司無力清償債務，也進入破產清算程序。同年12月，劉傳平將瑞麗市住建局起訴至法院，請求其在欠付工程款範圍內支付農民工工資。然而，瑞麗市法院、德宏州中院、雲南省高院三級法院均以「景成路橋公司尚未對包括案涉工程在內的已完成工程進行竣工驗收結算，現在不能確定住建局與景成路橋公司之間的結算金額及欠付金額」為由，作出程序性駁回。

項目位於雲南省瑞麗市。

圖為工程竣工驗收報告。

實名舉報瑞麗市住建局後獲轉機

今年6月，劉傳平向入駐雲南中央第六巡視組實名舉報瑞麗市住建局長達8年不結算等違法行為，請求上級機關介入調查。作為156名農民工中多數人的戶籍所在地的重慶市開州區人民政府，於10月23日向德宏州政府發出《關於協助保障我區農民工工資權益的函》，明確提出「懇請德宏州政府督促瑞麗市住建局依法開展分項結算，優先保障農民工工資支付」。

另一方面，雖然雲南三級法院駁回劉傳平的起訴，但判決書明確要求，案涉道路工程已停工多年，瑞麗市住建局作為發包人及人民政府工作部門，應積極組織、督促、協助景成路橋公司儘早完成案涉工程結算工作，以保障施工各方合法權益。

劉傳平9月再向德宏州人民檢察院提交民事抗訴申請，請求檢察機關糾正裁判錯誤，啟動再審程序。他透露，德宏州檢察院在接到民事抗訴申請後高度重視此事，主動聯絡自己，並赴住建局調取資料，明確表示將優先辦理此案，推動政府協同解決。他補充，家鄉政府正跨省為農民工奔走維權，檢察院也在積極辦理此案，讓他在絕望中感受到了溫暖和希望，也看到了勝利的曙光。