江西男婚宴後酒駕電動車遭禍亡 妻兒告主人家及賓客索償¥45萬

即時中國
更新時間：12:35 2025-12-01 HKT
發佈時間：12:35 2025-12-01 HKT

江西一名60歲的男子參加婚宴後酒駕，其電動車在路上不幸發生側翻後重傷不治。死者妻兒向宴請方和共飲者索賠45萬多元（人民幣），經過兩場法院審理，法官維持原判裁定被告無罪。

全程無人勸酒加酒

《極目新聞》報道，諶某根在2023年10月4日中午參加戰友陳某庚為兒子兒媳舉辦的婚禮，並在現場選擇飲用白酒。根據法院文件，賓客是自行選擇喝酒且自行倒酒的，期間無人勸酒。而在新人敬酒環節，諶某根喝的是水，當時也無加酒或勸酒。

法庭文件顯示諶某根在婚宴上是自願喝酒的。（示意圖）羊城晚報
散席後諶某根跟友人一同離去，幾人走到世博華城後分別，諶某根隨即沿高安市瑞陽大道開車回家。約下午一點半，諶某根騎行時發生側翻，後經搶救無效死亡。諶某根妻兒不同意解剖屍檢，所以其真正死亡原因無法確定，但他們仍然將陳某庚家人和友人共5人告上法庭。

法院認為，諶某根妻兒無法提供被告存在特定危險先行行為，以及諶某根的死亡與喝酒有關係。邀請朋友參與酒席或席間敬酒是傳統習俗，而散席時諶某根也不見異常。因此裁定要求被告5人承擔注意照顧義務缺乏事實與法律依據，駁回其訴訟請求。諶某根妻兒不服一審判決上訴，宜春市中級人民法院二審駁回其上訴、維持原判。

