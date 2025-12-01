Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本國腳三笘薰持「日本最後兵」照片影相 英超白禮頓致歉

更新時間：10:05 2025-12-01 HKT
發佈時間：10:05 2025-12-01 HKT

日本國腳三笘薰日前因一張照片而被中國網民狠批，最終其所屬的英超球隊白禮頓（Brighton & Hove Albion Football Club）青訓學院公開致歉。

白禮頓青訓學院的官方社交媒體帳號上周六向中國致歉：「我們極為珍惜中國球迷，絕非有意冒犯。」聲明稱，球會就近期一則關於青訓學院參加英超聖誕休戰活動的帖文在中國造成的任何冒犯致以誠摯的歉意。

菲律賓球迷要求道歉

三笘薰與一青年球員合照時，兩人手持印有小野田寬郎照片。
白禮頓青訓學院早前發布的一則貼文中，三笘薰與一名青年球員的合照，兩人手持印有二戰期間日本軍人小野田寬郎照片的卡片。

小野田寬郎被認為是「二戰中最後投降的日本兵」，1974年5月，日本戰敗29年後他才在菲律賓盧邦島放下武器。帖文激起中國民眾強烈反對。中國社群媒體平台微博上，無數球迷表達狠批，同時也有菲律賓球迷要求布萊頓應向他們道歉。

至於為何三笘薰和小球員會手持小野田寬郎的照片，有關方面未有作出解釋。

據英國廣播公司（BBC）報道，白禮頓官方稱，球會和英超聯賽此前均對事件「不知情」。英超也辯稱，並不知曉事件涉及的具體人物。

