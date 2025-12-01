Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

福建75億元水庫大壩工程被指偷工減料

即時中國
更新時間：09:08 2025-12-01 HKT
發佈時間：09:08 2025-12-01 HKT

福建省三明市永安抽水蓄能電站在建的下水庫工程，近日被爆施工存在嚴重偷工減料問題。項目多名監理人員曾接受施工方宴請，在KTV飲酒唱歌，身邊均有異性有償陪侍。該工程總投資75億元人民幣，由中國電建子公司中國水利水電第三工程局有限公司承建，是中國抽水蓄能「十四五」規劃重點項目。中國電建前日發布通報稱，已成立調查組。

《經濟參考報》報道，該工程用於加固壩肩邊坡岩土體的數百根錨筋樁，存在嚴重質量缺陷。實際施工長度大幅縮水，部分樁長甚至不足設計標準1/3。更為嚴重的是，多數錨筋樁未按規範要求進行水泥砂漿灌注，施工方僅在樁孔口進行簡單封漿處理以應付檢查。

有現場工人稱，「焊鋼筋太麻煩了，一天估計（只能）焊一兩根，所以把它簡單化了。」專家指出，施工中的偷工減料行為可能危及大壩整體安全。

