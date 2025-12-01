優獸大都會2︱內地單日票房7億帶旺淡季 聯名產品遭瘋搶

《瘋狂動物城2》（Zootopia 2，港譯《優獸大都會2》）引爆內地淡季影院市場！截至昨日下午3時，影片上映僅5天票房即強勢突破18億元（人民幣，下同），超過首部15.4億元的票房成績，成為中國影史進口動畫票房冠軍，單日票房高達7億元。《瘋狂動物城2》聯名款潮玩亦遭瘋搶，有的溢價近百元。上海廸士尼的全球首個「瘋狂動物城」主題園區，也成為最受歡迎體驗之一。

《瘋狂動物城2》（港譯《優獸大都會2》）成為中國影史進口動畫票房冠軍。

11月26日，《瘋狂動物城2》在內地與北美同步上映。這部時隔9年推出的續作，點燃了年底冷清的電影院線。在內地豆瓣平台，儘管影片評分降至8.6分，相較首部的9.3分略有下滑，不少觀眾稱讚影片延續了前作對「偏見與包容」主題的探討，並通過蛇蓋瑞等新角色注入了新鮮血液，令全球觀眾、尤其是年輕群體產生情感共鳴。

預估票房上調至42.6億

前日，影片在內地的票房高達7億元，這個數字通常只有「春節檔」才能企及。貓眼專業版將該片總票房預測上調至42.63億元。不久前，國內影市還一度陷入單日票房僅2000萬的低迷局面。2025年內地單日票房紀錄由春節檔上映的國產動畫片《哪吒之魔童鬧海》保持，為8.66億元。

《瘋狂動物城2》成為各地影院排片主力，不少場次提前一天已幾乎滿場。有影院前日凌晨密集排了3場，最晚一場零時45分開場。在安徽合肥，有影院昨日排片超過65場，最短間隔5分鐘，還有兩場同開情況。

與多個品牌聯名加大效力

影片火爆全網的背後，是迪士尼對內地市場的精準布局。影片上映前，迪士尼與上海美術電影製片廠合作推出4支宣傳短片，迪士尼CEO更親臨上海首映禮站台。名創優品、泡泡瑪特、瑞幸咖啡、52TOYS等60多個品牌的聯名營銷，進一步放大了IP效應。

目前，泡泡瑪特推出的聯名產品《再續系列》均已售罄，二手平台部分款式價格甚至上漲。52TOYS「最佳拍檔」系列官方中單價69元的「甜蜜倚靠」，近3日成交價漲至165元，溢價近百元。

上海廸士尼修建了全球首個「瘋狂動物城」主題園區，影片熱映亦促進遊客數量增長。不過，影片的火爆也引來了盜版商家。在內地二手交易平台，一些售賣《瘋狂動物城2》電影的商家標注「超清畫質、無刪減版」，標價多為0.1元至2元之間，有商家已售出超過1000份。

《星島》中國組