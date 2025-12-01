Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

山東母女佔領他人電影座位 反罵16歲事主「沒社會地位出來幹嗎」︱有片

即時中國
更新時間：07:00 2025-12-01 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-01 HKT

內地列車、戲院不時發生佔據他人座位糾紛。山東有16歲少女發現自己的電影院座位，被一對母女霸佔，要求對方離開時，卻被該家長謾罵：「沒資格沒社會地位出來幹嗎？」，網民紛斥霸佔他人座位的母親，向女兒「示範如何當潑婦」，讚事主「16歲女生敢維權已很勇敢」。

網民：女兒面前示範當潑婦

山東有網民發布影片，指29日某戲院發生一場霸佔他人座位的糾紛。影片顯示，一名穿白外套、拿著飲料的少女，在電影開場後進入放映廳，但發現自己的座位，卻被一名帶著數歲女兒的女家長佔著。

少女要求對方返回自己座位時，與女家長爆發口角。女家長不滿與少女「溝通」，對方卻不肯讓出座位，少女即反駁「幹嗎要溝通」、「座位是我出錢買的」。

女家長即指罵少女不坐到其他空位，沒完沒了。少女回罵對方在倚老賣老。當女家長知道少女只有16歲時，即罵對方「沒資格，沒社會地位出來幹嗎？」

影片在網上熱傳，網民紛紛斥責女家長是離譜的「寶媽」，「把『厚顏無恥』發揮到極致」、「在女兒面前示範如何做潑婦、不要臉」、「女孩子出門在外太難了」、「當著自己孩子面前，欺負別人孩子」、「佔位還有理？」

 

