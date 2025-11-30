前新疆書記馬興瑞缺席政治局學習

中共政治局28日就加強網絡生態治理進行第23次集體學習。中共總書記習近平強調，要敢於亮劍、堅決打擊，有效打擊遏制網絡亂象。根據央視新聞聯播畫面，今年7月卸任新疆維吾爾自治區黨委書記的中央政治局委員馬興瑞，缺席集體學習，引起關注。

按照政治局委員姓氏筆畫順序，馬興瑞原本排在政治局委員的首位，但央視昨晚播出畫面顯示，鏡頭首先拍攝的是外長王毅，馬興瑞並沒有出席會議。

現年66歲的馬興瑞，曾任中國航天科技集團總經理、國家航天局局長等職，有「航天少帥」之稱。2013年年底，馬興瑞調任廣東省委副書記，後來兼任深圳市委書記，2016年底升任廣東省長，2021年底擔任新疆書記，二十大晉升為政治局委員。今年7月1日，中央宣布原中共中央統戰部常務副部長陳小江接替馬興瑞擔任新疆書記。

據新華社報道，政治局28日下午就加強網絡生態治理進行第23次集體學習。中國政法大學教授時建中進行講解，提出工作建議。

習近平在聽取講解和討論後強調，網絡生態事關國家發展和安全，事關人民群眾切身利益，要不斷壯大網上主流價值、主流輿論、主流文化；要敢於亮劍、堅決打擊，有效打擊遏制網絡亂象。

習近平指出，各級各部門要強化管網治網的政治責任和領導責任，加強對網絡平台、自媒體和多頻道網絡機構的引導，促使其擔負社會責任，自覺成為正能量傳播者。他表示，網絡亂象污染社會風氣，侵犯群眾利益，要敢於亮劍、堅決打擊，切斷利益鏈和產業鏈。當前人工智能、大數據等新技術新應用不斷湧現，給網絡生態治理帶來挑戰，要完善分級分類的安全監管機制。