國家航天局 首設商業航天司

即時中國
更新時間：08:59 2025-11-30 HKT
發佈時間：08:59 2025-11-30 HKT

國家航天局近期設立商業航天司，相關業務正逐步開展。這標誌着中國商業航天產業迎來專職監管機構，未來將持續推動中國商業航天高品質發展，產業鏈有望全線受益。

迎來專職監管機構

新國家航天局近日公布推進商業航天高質量安全發展行動計劃（2025-2027年），提出將商業航天納入國家航天發展總體布局，加快形成航天新質生產力，實現航天發展效能整體提升。計劃明確，到2027年，商業航天產業生態高效協同，科研生產安全有序，產業規模顯著壯大，創新創造活力顯著增強，資源能力實現統籌建設和高效利用，行業治理能力顯著提升，基本實現商業航天高質量發展。

推動商業航天「走出去」

近期，國家航天局發布公開選調1名「航天監管崗」公務員的公告。國家航天局相關負責人介紹，當前中國商業航天企業數量超600間，要支持企業找到商業模式，擴大應用場景、做好推廣應用、實現價值閉環，打造驅動產業發展的強大引擎；要推動商業航天「走出去」，積極參與全球市場競爭與合作，提升國際引領力。

國家航天局局長單忠德上月表示，國家航天局以商業航天司成立為契機，將履行好行業管理職能職責，抓好商業航天產品、產業、品牌，質量、安全、標準，創新、人才、基地等要素一體化發展，加快構建科學規範、安全有序、高質量可持續的商業航天產業體系與發展格局。

