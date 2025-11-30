大學新勢力｜寧波東方理工大學揭牌 晶片首富虞仁榮出資

內地研究型大學新勢力崛起！由內地「晶片首富」、韋爾股份創始人虞仁榮出資創立的民辦大學寧波東方理工大學前日正式揭牌，全國人大副委員長丁仲禮出席成立大會。校長陳十一致辭稱，學校將堅持學術探索與技術攻關並重，努力培養一批影響世界的人才、做出改變世界的研究。據悉該校首批開設計算機科學與技術（人工智能方向）等4個專業，今年已啟動招生程式，面向浙江省內招收了74名本科生，錄取線僅比傳統名校浙江大學低2分。

寧波東方理工大學28日晚正式揭牌成立，民盟中央主席丁仲禮出席成立大會，浙江省副省長盧山宣讀省委、省政府賀信。身兼中國科學院院士的校長陳十一致辭時指出，寧波東方理工大學是一間屬於全社會的新型研究型大學，堅持學術探索與技術攻關並重，在學科布局上堅持「小而精」定位，不求面面俱到，現已彙聚16位院士、61位國家級人才、100名高水平創校教授。

內地「晶片首富」虞仁榮出資創立的民辦大學寧波東方理工大學前日正式揭牌。圖：清華大學電子工程系

學科布局「小而精」

陳十一表示，東方理工着力培養具企業家精神的科學家和具科學家素養的企業家，構建了「學術導師、書院導師和產業導師」協同育人機制，搭建了高水準工程實踐創新平台，讓學生走進社會、深入企業，面向產業重大需求，勇於挑戰，勇於攻克前沿技術難關。

寧波東方理工大學背後主要出資人是內地半導體設計行業龍頭韋爾股份的創始人虞仁榮。現年59歲的虞仁榮生於寧波鎮海，畢業於清華大學無線電系，其於2007年創辦的韋爾股份是小米、華為、比亞迪等的供應商，是全國最大的圖像傳感器製造商，在全球排名前3。2021年，虞仁榮以123億美元的財富登上《福布斯全球富豪榜》，成為內地晶片行業首富。

2020年12月，虞仁榮決定捐資200多億元人民幣，在寧波高標準建設一間理工類的新型研究型大學，隨後又幾次追加投資。「好的大學對於一個城市發展的影響何其之大」，虞仁榮稱，自己時常盼望更多優秀後輩們在畢業之後能回到家鄉發展，希望未來能為他們搭建平台，無論是讀書、教書或是創業。

今年6月，教育部批復設立寧波東方理工大學。該校首批設置電腦科學與技術（人工智能方向）、電子科學與技術（積體電路方向）、智能製造工程、數理基礎科學4個普通本科專業。在今年的普通高校招生中，首次招收本科生的寧波東方理工大學最終錄取74名浙江學子，錄取分數線為656分，在省內高校中高居第二，僅比浙江大學低2分。

