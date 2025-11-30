Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

功課未做完無有怕？︱學生可申請停筆瞓覺 珠海一中學推「功課熔斷機制」惹熱話

更新時間：07:30 2025-11-30
發佈時間：07:30 2025-11-30

相信不少學生曾經歷過，未完成學校派發的功課（內地俗稱：作業），挑燈夜戰，還是放棄去睡覺，往往成為心理掙扎。不過，珠海鳳山中學近日推出溶斷機制，學生有條件申請深夜暫停做功課去休息。措施迅速引發家長、學生、網友的熱議。

深圳新聞網報道，上周二（25日），該學校官方公眾號發布《作業熔斷機制實施方案（試行）》（以下簡稱《方案》），允許學生對未完成的作業進行「熔斷」，以保障學生睡眠，措施已於24日正式試行。這是目前珠海第一間公開推出「作業熔斷機制」的義務教育階段學校。

鳳山中學推出「功課熔斷機制」。
鳳山中學推出「功課熔斷機制」。
珠海鳳山中學資料圖
珠海鳳山中學資料圖

鳳山中學校方表示，措施主要為保障學生的身心健康，未來也會定期對實施效果進行評估。

《方案》提出，學生在每周一至周四晚上，到了特定時間仍未完成功課時，可停止寫作業、及時就寢。

觸發時間為睡前20分鐘

根據方案，熔斷的觸發時間為睡前20分鐘，具體時間由學生根據自身實際就寢時間靈活調整，「旨在確保學生能有至少20分鐘的睡前放鬆時間，避免因趕作業影響入睡質量與睡眠時長。」

不過，學生不是可以任意申請「停筆去睡覺」。《方案》表示，申請應基於確保學生基本睡眠的需要，而非隨意放棄學習任務，並明確規定了申請額度與限制。每位學生每周申請熔斷總次數上限為4次；為避免單科學習出現斷層，一周內對同一科目只能申請熔斷1次；為保障學生的自主性學習，被年級評定為A+的學生，允許周末增加1次熔斷，熔斷科目不多於3科。

對於措施的落實，鳳山中學教務處工作人員表示，所有在校學生均可提出熔斷申請，並在此基礎上給予A+評級學生更多自主權。

