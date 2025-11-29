Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「扮工」奇招︱溫州社區幹部被舉報 戴面具幫他人刷面打卡

即時中國
更新時間：13:50 2025-11-29 HKT
發佈時間：13:50 2025-11-29 HKT

企業要求員工打卡上班，惟有人就扭盡六壬「扮工」。內地《溫州都市報》周四（27日）報道，浙江溫州龍港市李家垟社區的李先生爆料，社區書記李某某等多名幹部存在考勤弄虛作假行為，指稱社區黨委書記帶頭使用「人臉面具」刷臉打卡。

內地澎湃新聞報道，事件曝光後，龍港市委社會工作部已受理舉報。周五（28日），社區黨委書記李某某表示自己不清楚情況，相關主管部門負責人則拒絕接受採訪。

相關新聞：「扮工」群組︱江西解散1.9萬不必要工作群 網民嘲：真是不堪重負

舉報事件的李先生表示，涉事社區黨委書記李某某等多名幹部涉嫌偽造考勤記錄，「一個人拿著好幾個人的面具，幫其他人簽到」。報道稱，李先生希望相關部門盡快查明問題，做出嚴肅處理。

部門受理舉報

相關視頻顯示，在簽到機器前，多人手持打印好的「人臉面具」完成打卡，機器提示打卡成功。

龍港市委社會工作部發出的《告知書》，李先生於2025年10月23日反映的情況已被受理。該部門承諾在12月底前將處理結果反饋給舉報人李先生。

被指控帶頭使用「人臉面具」打卡一事，李某某說：「這個事情，你問我們主管部門，我不知道。」記者追問該行為是否屬實時，他表示：「別人告我的我怎麼知道，我現在還沒了解，到底誰在那裡搞的，我自己不可能說自己有的，你說是不是？」同日，龍港市委社會工作部主要負責人則婉拒採訪。
 

